Заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов объяснил решение властей полностью отказаться от масочного режима, введенного в начале пандемии коронавируса, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"На сегодня более 10 миллионов человек в Казахстане полностью вакцинированы против КВИ. Это фактически 80% от подлежащего иммунизации населения. Если от общего количества населения – это 52%. Это говорит о том, что в Казахстане коллективный иммунитет полностью сформирован", – заявил Тугжанов в кулуарах заседания Правительства.

В этой связи, по его словам, власти приняли решение отказаться от масочного режима в помещениях. До этого казахстанцам разрешили не носить медицинские защитные маски на улице.

"Нет, не преждевременна (отмена масочного режима – прим. автора). Мы даем возможность работать абсолютно всем субъектам бизнеса", – пояснил заместитель Премьер-министра страны.

Между тем, по его словам, в соседних странах темпы заражения КВИ еще не снижены. Поэтому ограничения при пересечении границ еще сохраняются. Речь идет о наличии паспорта вакцинации и сдаче ПЦР-тестов на КВИ.