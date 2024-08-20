Коллекторы будут работать по-новому с 1 октября

Экономика , Банки и финансы
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка утвердило правила урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 октября текущего года введена обязанность коллекторских агентств проводить процедуры урегулирования задолженности граждан – они обязаны уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательств:

1) по задолженности, выкупленной до 1 октября текущего года, – в течение 20 дней;

2) по новой задолженности (после 1 октября текущего года) – в течение 30 дней с момента приобретения прав (требований) по договору банковского займа или микрокредита.

Должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться в коллекторское агентство с соответствующим заявлением, указав причину неисполнения обязательств, а также свои варианты урегулирования задолженности. К заявлению обязательно нужно приобщить подтверждающие документы, которые свидетельствуют о снижении доходов и невозможности исполнять свои обязательства.

Если должник предоставил неполные сведения и документы, то коллекторское агентство в течение 10 рабочих дней запрашивает дополнительные сведения, указав срок их предоставления – 5 рабочих дней. Непредставление документов в положенный срок – основание для оставления заявления должника без рассмотрения.

После представления полного пакета документов коллекторское агентство рассматривает заявление в течение 15 календарных дней и предоставляет ответ о:

- согласии с предложенными заемщиком изменениями условий исполнения обязательства,

- либо встречном предложении по изменению условий исполнения обязательства,

- либо в отказе в изменении условий исполнения обязательства с указанием мотивированного обоснования причин.

При принятии решения коллекторское агентство руководствуется внутренними документами, в которых должны быть определены категории должников (например, официально безработные, представители социально уязвимых слоев населения), перечень необходимых документов и меры по снижению долговой нагрузки. Данная информация подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе коллекторского агентства.

Правила также предусматривают право коллекторского агентства в изменении условия исполнения обязательства в одностороннем порядке на улучшающих условиях. Эти условия могут включать уменьшение или отмену штрафов, пени и комиссий, полное или частичное прощение долга или процентов, отсрочку или рассрочку платежей по основному долгу и процентам.

При применении улучшающих условий коллекторское агентство обязано уведомить об этом должника. В случае несогласия должник вправе отказаться, отправив заявление в агентство в течение 14 дней после получения уведомления.

#банки #кредиты #задолженность #коллекторы #физлица

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