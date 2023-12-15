Коллекционные монеты Jar-Jar и Kelоğlan выпустил Нацбанк

Банки и финансы
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Аменова Дана
Корреспондент

Монеты номиналом в 200 и 500 тенге выполнены из серебра, мельхиора и нейзильбера, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.  

Фото: пресс-служба Нацбанка

Как сообщается, реализация монет будет осуществляться c 15 декабря через интернет-магазин https://kazcoins.nationalbank.kz.

Монета Jar-Jar из серии «Обряды, национальные игры Казахстана» посвящена казахской обрядовой песне, исполняемой на свадьбе во время проводов невесты – жар-жар.

Монета Kelоğlan продолжает серию «Сказки народа Казахстана», в которой представлены народные сказки самых многочисленных диаспор, проживающих на территории Казахстана. Kelоğlan – храбрый, умный и отзывчивый волшебник в турецкой мифологии и в народной культуре. 

«Коллекционные монеты  обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Они изготовлены на Казахстанском монетном дворе», — говорится в официальном сообщении.

В Нацбанке добавили, что для пользователей также доступно к скачиванию мобильное приложение «Монеты Казахстана». В нем содержится информация о всех выпускаемых монетах НБК, которые распределены в тематические разделы по сериям с кратким описанием. По отдельным монетам размещены ссылки на видеоролики, 3D-изображения монет, а также элементы дополненной реальности.

#серебро #Нацбанк #монеты #выпуск #Kelоğlan #Jar-Jar

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