Коллекционные монеты к 10-летию ЕАЭС выпустили в Казахстане

Банки и финансы
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Дана Аменова
Корреспондент

Продажа монет начнется с 24 мая

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Национальный банк Казахстана сообщил о выпуске в обращение коллекционных монет «Евразийский экономический союз. 10 лет» из серии «Выдающиеся события и люди», сообщает Kazpravda.kz.

Монеты изготовлены в соответствии с предложением Евразийской экономической комиссии о выпуске памятных монет в государствах-членах Евразийского экономического союза к 10-летию организации. В основе дизайна использован официальный логотип ЕАЭС и композиция из государственных флагов стран-участниц ЕАЭС.

«Монеты изготовлены из серебра 925/1000 с применением технологии интерференционного радужного изображения и цветной печати. Масса монеты – 31,1 грамм, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления –  proof, номинал – 1 000 тенге, тираж – 1 000 штук. Они обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны»,  – говорится в официальном сообщении НБ РК.

В пресс-службе отметили, что монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе и выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках.

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин главного монетарного регулятора с 24 мая.

#ЕАЭС #Нацбанк #монеты #выпуск #коллекция

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