Коллекционные монеты TÚIE можно будет купить в интернет-магазине Нацбанка

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Нацбанк сообщает о начале продаж через интернет-магазин НБК Kazcoins.nationalbank.kz c 5 февраля 2024 года коллекционных монет TÚIE из серии «Культовые животные – тотемы кочевников» и BALQASH ALABUǴASY из серии «Флора и фауна Казахстана», передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, в продажу поступают следующие коллекционные монеты:

- TÚIE из серебра 925 пробы, со вставкой из бриллианта диаметром 1 мм. Диаметр монеты – 38,61 мм, масса – 31,1 грамм, качество изготовления – proof, номинал – 500 тенге. Тираж монеты составляет 5 000 штук;

- TÚIE из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм. Диаметр монеты – 33 мм, качество изготовления – рrооf-like, номинал – 200 тенге, тираж – 10 000 штук;

- TÚIE из сплава мельхиор МН 25, массой 11,17 грамм. Диаметр монеты – 31 мм, качество изготовления – brilliant uncirculated, номинал – 100 тенге, тираж – 30 000 штук;

- BALQASH ALABUǴASY из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм. Диаметр монеты – 33 мм, качество изготовления – рrооf-like, номинал – 200 тенге, тираж – 20 000 штук.

В Нацбанке также сообщили, что продажа коллекционных серебряных монет TÚIE номиналом 5 000 тенге и BALQASH ALABUǴASY номиналом 1 000 тенге будет осуществляться позднее посредством самовывоза. Дата продажи данных монет будет дополнительно опубликована на сайте Нацбанка.

#Нацбанк #интернет-магазин #коллекционные монеты

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