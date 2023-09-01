Коллекционные монеты Qorqyt ata выпустил Нацбанк РК

Фото: Kazpravda.kz

Национальный банк Казахстана с 1 сентября выпускает в обращение коллекционные монеты Qorqyt ata из серии "Сокровища степи", передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на НБ РК.

По данным пресс-службы, реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК c 4 сентября 2023 года.

О коллекционных монетах Qorqyt ata

Коркыт ата — родоначальник кобыза, сказитель, музыкант, композитор. По легенде, Коркыт был выходцем из сырдарьинских степей и жил в VIII-IX веках. В 1980 году в Кызылорде был возведен мемориальный комплекс "Коркыт ата". Официально внесен в список ЮНЕСКО как объект культурного наследия и находится под охраной государства с 28 ноября 2018 года.

Монеты Qorqyt ata изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 (пять тысяч) штук.

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе", - говорится в сообщении.

В банке напомнили, что для пользователей также доступно к скачиванию мобильное приложение "Монеты Казахстана". В нем содержится информация о всех выпускаемых монетах НБК, которые распределены по тематическим разделам. По отдельным монетам размещены ссылки на видеоролики, 3D-изображения монет, а также элементы дополненной реальности.