Коллекция «золотых людей» пополнится

фото предоставлено Азилханом Тажекеевым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на Нацио­нальном курултае в Туркестане отметил, что «важным инструментом исторического познания выступает археология». Наукой, изучающей быт и культуру древних народов по сохранившимся вещественным памятникам, в последние годы динамично и углубленно занимаются ученые, историки и этнографы Приаралья.

В прошлом году археологические раскопки проведены в средневековом городище Кышкала вблизи села Когалыколь Сырдарьинского района. Исследования за счет республиканского бюджета в рамках проекта «Средневековая Кышкала (Баршынкент): в контексте городской культуры эпохи Золотой Орды» по программе грантового финансирования Министерства науки и высшего образования РК проведены КазНУ им. аль-Фараби под руководством профессора Мадияра Елеуова.

Кстати, под его же руководством в 2018–2020 годах здесь комплексные раскопки провел международный научно-исследовательский центр «Археолог». Так, были очищены и законсервированы места восьмиугольного здания, мавзолея, глинобитного сооружения с двумя сохранившимися башнями, печи для обжига керамики и колодец XIV века.

Как сообщила глава областного управления культуры, архивов и документации Мира Казбекова, в разных источниках Кышкала упоминается по-разному:

– Его называли Баршынкент, Барчинлыгкент, Барджинлигкент и Кызкала. Есть сведения, что в эпоху Золотой Орды Кышкала был крупным торговым и ремес­ленным центром. Исследования позволяют отнести хронологические рамки существования города к ХІІІ–ХV векам. Первым городище в Перовском уезде в 1889 году исследовал востоковед-археолог Василий Каллаур. В своих записях он называл его «Кыс-кала» («Гыш-кала» и «Тас-кала»), отметив, что оно расположено в 25–30 верстах пути из Перовска в Хиву и Бухару. А в 1946 году Хорезмская архео­лого-этнографическая экспедиция под руководством Сергея Толстова собрала на развалинах городища фрагменты посуды и другие предметы, указав на карте его расположение между средневековыми городищами Асанас и Жент.

Одним из значимых результатов археологических работ в регионе стала реконструкция «Сакский воин из Чирик-Рабата» и «Принцесса из Сыганака». Золотой человек (IV–II вв. до н. э.) был найден в древнем городище в 2004–2005 годах во время экспедиции под руководством ученого-археолога Жолдасбека Курманкулова, а молодая аристократка (XIV–XV вв.) жила в период Золотой Орды.

Ее останки и украшения найдены в городище в 2019 году во время совместных раскопок, проведенных Международным казахско-турецким университетом им. Х. А. Ясауи­ и Центрально-Азиатским международным институтом

Узбекистана.

– Коллекции «золотых людей» выставлены в областном историко-краеведческом музее. Их восстановленные антропологические образы максимально приближены к реалиям того периода. Даже ткани одежды по структуре соответствуют найденным материалам в гробницах. В процессе реконструкции приняли участие ученые и реставраторы из Казахстана, Узбекистана и Татарстана. По данным исследователей, в захоронении были найдены личные вещи, семь позолоченных наконечников стрел, керамичес­кий кувшин, каменные бусы. Одежда воина украшена 2 388 золотыми обшивками. А в наряде принцессы присутствуют золотые серьги с кораллом, амулет с голубым агатом, коралловые бусы и пуговицы, – рассказывает директор астанинского филиала Института археологии им. А. Х. Маргулана Азилхан Тажекеев.

А в нынешнем году в регионе планируют приступить к реконструкции еще двух «золотых людей» – «Түгіскен көсемі» и «Жетіасар ақсүйек әйелі», относящихся к раннему периоду аральских саков. Планируется, что эти ценные экспонаты выставят в рамках Дней культуры и искусства области в Алматы и Национальном музее в Астане.

Тем временем полевой сезон продолжается. Сейчас в Кармакшинском районе по Программе целевого финансирования в рамках проекта «Гунно-сарматская эпоха в истории Казахстана: меж­дисциплинарное исследование, анализ и реконструкция» на памятниках Жетыасарской культуры археологические раскопки проводит Приаральский отряд Института археологии им. А. Х. Маргулана, который также возглавил Азилхан

Тажекеев.

В качестве объекта для исследований, сообщает ученый, выбрана группа курганов вблизи городища Курайлы асар.

– Могильник с сотней курганов делится на три большие группы. Самая крупная группа расположена на востоке от городища в русле реки Ескидария. Вторая группа простирается вдоль южной и западной частей городища, а третья находится на удаленном расстоянии от стен городища. В текущем году мы проводим раскопки в одной из частей третьей группы, в 500 метрах к югу от Курайлы асар. Работой охвачены три кургана и один склеп. Экспедиция продлится до середины сентября, – заключил Азилхан Тажекеев.