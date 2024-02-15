Колонну из 500 автомашин сопроводили полицейские в области Абай

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Из-за бушующей непогоды на автодорогах области складывается непростая ситуация, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Выставлены посты полиции, организовано круглосуточное дежурство полицейскими и дорожными службами, которые ограничивают движение транспорта, в связи с чем на некоторых участках возникают заторы.

– На трассе Омск – Майкапчагай колонна автотранспорта растянулась на несколько километров в ожидании разового пропуска, чтобы под сопровождение сотрудников полиции и специальной техники выехать в направлении областного центра. Более 500 водителей ожидали разрешения, из которых 232 грузовика и 338 легковушек, – говорится в сообщении.

Полицейские помогали водителям и организовали для них горячий чай. Напиток они разносили, обходя водителей в колонне.
По истечению нескольких часов колонна была благополучно сопровождена до Семея.

#область Абай #полицейские #затор #непогода

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