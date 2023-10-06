Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
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На Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) завершились соревнования по художественной гимнастике в командном многоборье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Команда Казахстана заняла 2-е место. Эльжана Таниева, Милана Парфилова и Эрика Жайлауова набрали 317.100 балла.
Золотую медаль завоевал Узбекистан – 324.800. Третьим стал Китай – 313.400.
На данный момент в активе сборной Казахстана на Азиатских играх 9 золотых, 18 серебряных и 41 бронзовая наград.