Командный айтыс

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Алибек Байшуленов

В Кызылорде состоялся отборочный тур республиканского командного айтыса «Әділ сөздің алдаспаны».

Открывая конкурс, ведущий айтыса – заслуженный деятель РК, депутат Мажилиса Парламента Аманжол Альтаев отметил особенности впервые стартовавшего в стране мегапроекта в рамках национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру».

– Командные музыкально-поэтические состязания пройдут по инициативе Международного союза акынов айтыса и жыршы-термеши при поддержке партии «Amanat» и акиматов областей, – отметил он. – Цель республиканского проекта – развитие духовно-культурной преемственности представителей национального искусства, укрепление культурных связей между регионами и возрождение древних видов айтыса. В частности, участники будут состязаться в таких видах, как «сүре айтыс», «қайым айтыс», «түре айтыс» и «қыз бен жігіт айтысы». Содержательности конкурсу добавят выступления традиционных певцов, жыршы, кюйши и термеши.

В составе шымкентской команды выступили известные мастера устной народной песенной поэзии Биржан Байтуов, Нурлан Есенкулов, Мейиржан Жарылкап, Анапия Нургали, а также жыршы Абылай Бориханов, термеши Ербол Халмырзаев, кюйши Каирбек Калиев, певец Турар Алменов. Их соперниками стали не менее известные акыны Приаралья Мухтар Ниязов, Ержан Амиров, Мольдир Айтбай, Бексултан Орынбасаров, жыршы Бисенбек Толеубай, термеши Адильхан
Куанбаев, кюйши Алдияр Шагдатов и певица Акмарал Ногайбаева.

Тонкий юмор, оригинальность и поэтический уровень участников оценивали заслуженный деятель РК Журсин Ерман, ученый-айтысовед Койлыбай Асанов, поэты Серикзат Дуйсенгазин и Кудайберли Мырзабеков, народный артист РК Рамазан Стамгазиев, кюйши, заслуженный деятель РК Жангали Жузбаев и жыршы-термеши Ерболат Шалдыбаев.

По итогам состязаний путевку в следующий этап завоевала коман­да Кызылординской области. Ей вручена специальная премия «Бабалар аманаты», учреж­денная акиматом Казалинского района к 380-летию Айтеке-би.

Организаторы айтыса не поскупились на призовые – каждому акыну-импровизатору вручено по 500 тыс. тенге, а жыршы, термеши, кюйши и традиционные певцы удостоились по 250 тыс. тенге.

Командный айтыс обещает стать в стране одним из самых популярных фестивалей народного творчества. Как сообщили представители Международного союза акынов айтыса и жыршы-термеши, мегапроект состоит из четырех этапов. На первой стадии в борьбу включатся двадцать команд из всех регионов и мегаполисов. Во втором раунде десять коллективов разыграют четыре путевки в полуфинал.

Финальный айтыс пройдет в Астане в 2025 году.

#конкурс #Кызылорда #отборочный тур #командный айтыс

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