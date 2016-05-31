Комары и мошки атакуют Павлодарскую область

Аким Павлодарской области Булат Бакауов поручил подчиненным взять на особый контроль проблему большого количества гнуса в населенных пунктах и заниматься ею круглосуточно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
"Сейчас горожане не могут выехать на дачи, поработать на огородах, родители детей в садик нормально не могут сводить, дорожники вообще вынуждены работать в спецодеждах от комаров и мошки. В таком положении мы и сельское хозяйство потеряем", – сказал Бакауов на совещании в акимате.
На вопрос акима области, какой препарат применяется для травли мошки и насколько он подорожал, руководитель областного управления энергетики и ЖКХ не смог ответить. Глава региона объявил руководителю выговор за то, что, являясь администратором программы, тот не владеет ситуацией.
Глава региона отметил, что "необходимо проконтролировать и жестко проверить подрядную организацию". "Если подрядная организация, которая выиграла тендер, халатно относится к своим обязанностям, нужно принять к ним соответствующие меры", – сказал Бакауов.
Между тем, по мнению доктора биологических наук Каната Ахметова, компания, выигравшая тендер на обработку от комаров и гнуса, не воспользовалась рекомендациями ученых по месту и времени протравки реки от личинок гнуса. По расчетам ученых, при втором туре обработок в Иртыш должно было быть сброшено более 16 тыс. литров препарата, но внесено только 8 700 литров. "Таким образом, только половина Иртыша была обработана", – посетовал ученый.