Общество
Комитет гражданской авиации РК приостановил сертификаты Bek Air
Сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air приостановлены Комитетом гражданской авиации (КГА) Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает Kazpravda.kz.

"Сертификат летной годности воздушного судна выдан в мае 2019 года. Дата выпуска борта – апрель 1996 года. Зарегистрирован в казахстанском реестре 26 августа 2016 года. Количество воздушных судов Fokker-100 в авиакомпании Bek Air – 10, из них девять воздушных судов – с действующим сертификатом летной годности. В настоящее время сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air приостановлены Авиационной администрацией Казахстана (КГА). Действие сертификата эксплуатанта авиакомпании приостановлено на неопределенный срок, пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены", – сообщили в КГА. 

На брифинге в СЦК было отмечено, что в связи с приостановлением полетов авиакомпании Bek Air, с 27 по 31 декабря 2019 года авиакомпанией отменены порядка 100 рейсов (Нур-Султан-Кызылорда, Кызылорда-Нур-Султан, Нур-Султан-Атырау, Атырау-Шымкент, Шымкент-Нур-Султан, Нур-Султан-Алматы, Алматы-Уральск, Уральск-Алматы, Алматы-Актау, Актау-Алматы, Алматы-Павлодар, Павлодар-Алматы, Актау-Шымкент, Атырау-Алматы, Нур-Султан-Шымкент, Алматы-Нур-Султан, Шымкент-Атырау, Атырау-Нур-Султан, Нур-Султан-Алматы, Шымкент-Актау). На указанные рейсы продано 9157 билетов (8180 – взрослые, 765 – дети, 212 – младенцы).

В настоящее время авиакомпания ведет работу по возврату полной стоимости авиабилетов на все рейсы Bek Air, запланированные к выполнению до 31 декабря 2019 года. Пассажирам отмененных рейсов предлагается рассматривать варианты перелета на рейсах других авиакомпаний, а также на других видах транспорта.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома в Алматинской области, на борту было 95 пассажиров.

По информации МИИР РК, произошло столкновение самолета с двухэтажным строением.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия во главе с Премьер-министром страны Аскаром Маминым. Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе людей.

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