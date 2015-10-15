Комитет ООН принял жалобу Челаха

Поданная в январе текущего года жалоба пожизненно осужденного за убийство 14 сослуживцев Владислава Челаха принята Комитетом ООН по правам человека. Об этом сообщил адвокат Челаха Серик Сарсенов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдения законности.
По словам адвоката, жалоба, поданная от имени Челаха, была признана соответствующей требованиям подачи, указанные нарушения соответствуют Международному Пакту о гражданских и политических правах (обязательного для исполнения Казахстаном) и само обращение принято к рассмотрению.
В данной жалобе Серик Сарсенов от имени Владислава Челаха просил Комитет по правам человека признать приговор неправосудным и рекомендовать властям Казахстана пересмотреть дело экс-пограничника.
"Сообщение, поступившее 2 февраля 2015 года в отношении Владислава Челаха, было зарегистрировано под номером 2645/2015 (..). В соответствии с правилом 97 процедуры Комитета, копия вашего сообщения была сегодня переслана государству-участнику с просьбой предоставить в течение шести месяцев любую информацию или наблюдения в отношении рассматриваемого вопроса о приемлемости и существа сообщения. Любой ответ от государства-участника будет направлен вам, чтобы вы могли его прокомментировать, если у вас возникнет желание", – говорится в письме, поступившем из Комитета по правам человека ООН на имя Сарсенова.
Также в ответе ООН было предупреждено, что окончательное решение, принятое комитетом, будет публичным.
"Комитет не несет ответственности за любые сложности, возникшие по причине предоставления ответов на вопросы комитета в установленное время", – указывается в тексте.
В декабре 2012 года Владислав Челах был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство 14 сослуживцев на пограничном посту Арканкерген.