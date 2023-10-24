Коммунальные тарифы снизили в ряде регионов РК: сколько сэкономят казахстанцы

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В ряде регионов Казахстана снижены тарифы на общую сумму почти 5,6 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства национальной экономики РК

Фото: Kazpravda.kz

На сегодня в ряде регионов Казахстана КРЕМ выявил у 256 субъектов естественных монополий неисполнение инвестиционных обязательств, взятых при получении тарифа на модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры по итогам 2022 года.

В результате утверждены временные компенсирующие тарифы на общую сумму почти 5,6 млрд тенге по:

- производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 1,6 млрд тенге, в отдельных регионах снижение тарифа достигает 7,4%;

- водоснабжению на 1,2 млрд тенге, в отдельных регионах снижение тарифа достигает 12,6%;

- водоотведение на 0,9 млрд тенге, в отдельных регионах снижение тарифа достигает 13,2%;

- передачу и распределение электрической энергии на 0,45 млрд тенге, в отдельных регионах снижение тарифа достигает 10,5%;

- транспортировку газа по газораспределительным системам на 1,5 млрд тенге, в отдельных регионах снижение тарифа достигает 6,3% и др.

Работа продолжается, окончательную информацию по введенным компенсирующим тарифам КРЕМ пообещал сообщить дополнительно.

#регионы #монополисты #комуслуги #КРЕМ #тарифы #МНЭ #экономия

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