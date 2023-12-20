Коммунальный нагоняй

Доступны новые воздушные маршруты

Объем пассажирских авиаперевозок вырос на 23% по сравнению с прошлым годом: за 11 месяцев уходящего года отечественными авиакомпаниями перевезено 12,3 млн пассажиров. По итогам года данный показатель планируется довести до 13 млн.

Как проинформировал министр транс­порта Марат Карабаев, объем услуг в аэропортах увеличился на четверть. Значительный рост наблюдается в Алматы и Астане, где в нынешнем году зафиксированы рекордные цифры – 9 млн (+34%) и 7 млн (+26%) обслуженных пассажиров. Вместе с тем вырос и объем обработанных грузов в аэропортах. С начала года данный показатель сос­тавил 130 тыс. тонн.

Для удовлетворения растущего спроса на авиаперевозки продолжается работа по модернизации инфраструктуры аэропортов. Так, в следующем году завершится строительство новых пассажирских терминалов в Шымкенте, Кызылорде и Алматы. В результате пропускная способность аэропорта Алматы увеличится впятеро, Кызылорды – вшестеро, Шымкента – всемеро.

– В следующем году инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов приступит к реконструкции взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта за счет собственных средств. Это одна из первоочередных задач, поставленных перед новой управляющей компанией. Также в новом году в соответствии с поручением Главы государства начнутся работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Павлодара, а также рулежной полосы и перрона аэропорта Балхаша, – доложил Марат Карабаев.

В аэропорту Караганды инвестор планирует модернизировать взлетно-посадочную полосу и оснастить его необходимой спецтехникой. Ведутся переговоры о передаче аэропортов Актобе, Туркестана и Кызылорды в доверительное управление крупным глобальным инвесторам, имеющим опыт работы в этой сфере.

По словам министра транспорта, внут­ренние авиаперевозки осуществляют пять казахстанских авиаперевозчиков. В неделю выполняется 644 рейса. Для обеспечения доступности полетов и развития внутреннего туризма применяется субсидирование авиамаршрутов.

Так, в текущем году из республиканского бюджета на субсидирование 23 авиамаршрутов в девяти областях выделено 6,9 млрд тенге. В следующем году на эти цели будет направлено 8,2 млрд тенге.

– Для развития малой авиации за счет бюджетных средств модернизированы взлетно-посадочные полосы в аэропортах Балхаша, Ушарала и Урджара, построен новый аэровокзал в Ушарале. Государством субсидируются рейсы в маломощные аэропорты (менее 200 тысяч пассажиров в год) и указанные аэропорты, – уточнил Марат Карабаев.

В планах на ближайшие два-три года – модернизация аэропортов Балхаша и Урджара, в том числе прорабатывается вопрос строительства аэропортов Каркаралы, Улытау, Зайсана и Катон-Карагая.

Как отметил Премьер-министр Алихан Смаилов, в текущем году были открыты и возобновлены 16 международных маршрутов. В планах следующего года – открытие новых рейсов в Куала-Лумпур, Сингапур, Токио и другие города.

Наряду с этим динамично развивается инфраструктура аэропортов. В Казахстан пришли частные инвесторы, которые уже вкладывают порядка 2,1 млрд долларов. В Алматы проводится капитальный ремонт перрона, совершенствуются процедуры обработки грузов.

Завершается строительство нового пассажирского терминала в Шымкенте. В Астане планируются реконструкция взлетно-посадочной полосы и расширение карго-терминала.

Вместе с тем в отрасли по-прежнему остаются «узкие места». В частности, основным вопросом является нехватка авиатоплива в объеме порядка 300 тыс. тонн в год.

– Решением вопроса является диверсификация каналов поставок топлива, а также создание соответствующей инф­раструктуры его хранения, – отметил глава Правительства.

Алихан Смаилов добавил, что также требуется принятие дополнительных мер для развития аэропортов: внедрение различных механизмов модернизации инфраструктуры, полная автоматизация процедур оформления грузов и пассажиров. Это, по его словам, позволит увеличить к 2030 году объем обрабатываемых грузов со 130 тыс. до 1 млн тонн в год, а пассажиропоток – до 25 млн человек.

Еще одной чувствительной проблемой отрасли является кадровое обеспечение. Имеется нехватка пилотов, инженеров, представителей технического персонала.

– Также остро стоит вопрос систематических задержек рейсов. Обусловлено это не только погодными условиями. Авиакомпаниям необходимо улучшать качество обслуживания пассажиров и самолетов, расширять парк воздушных судов, – подчеркнул глава Правительства.

Резюмируя сказанное, Алихан Смаилов поручил проработать возможность использования мультимодального транспорта на территории аэропортов, предусмотреть упрощение процедур оформления транзитных грузов и оптимизировать соответствующие технологические процессы. Он также обозначил необходимость принятия мер по обеспечению дополнительных объемов авиатоплива, созданию соответствующей инфраструктуры его хранения, выделению дополнительных грантов для подготовки специалистов в сфере гражданской авиации.

За мусор ответят

О мерах по борьбе со стихийными свалками и повышению эффективнос­ти управления отходами доложил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Он сообщил, что по состоянию на 15 декабря количество стихийных свалок сократилось, однако отдельными акиматами работа проводится не на должном уровне.

Как пояснил Ерлан Нысанбаев, для повышения эффективности управления отходами планируется развивать соответствующую инфраструктуру. Это касается организации контейнерных площадок, приобретения контейнеров и мусоровозов, наращивания мощностей по переработке и захоронению отходов. Предусматривается вовлечение в данную сферу субъектов бизнеса.

С учетом международного опыта разработан механизм льготного финансирования. Ставка вознаграждения будет на уровне 3%, срок заключения займа – от трех до 15 лет через АО «Фонд развития промышленности». Соответствующий проект постановления Правительства находится на завершающей стадии сог­ласования с госорганами.

Разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест. К примеру, для физических лиц – с 50 до 100 МРП, а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – со 100 до 200 МРП.

С докладами о проводимой работе в регионах выступили акимы области Улытау Берик Абдыгалиулы, Мангистауской области – Нурлан Ногаев и Северо-Казахстанской – Гауез Нурмухамбетов.

Алихан Смаилов напомнил, что воп­росы стихийных свалок и развития инфраструктуры управления отходами уже рассматривали на заседании Правительства в сентябре текущего года. В регионах проводится соответствующая работа.

– Однако область Улытау, Алматинская и Мангистауская области показали самые слабые результаты. Поручаю акимам данных регионов объявить строгие выговоры курирующим замес­тителям, – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также добавил, что в 75% районов и городов до сих пор не начата разработка программ управления коммунальными отходами. Сроки уже давно прошли. Не разработан ни один план в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и опять же в Мангистауской. Поэтому акимам этих регионов глава Правительства также указал объявить выговоры своим курирующим заместителям за неисполнение поручения. Если вся работа не завершится до 1 апреля, будут приняты дисциплинарные меры.

Алихан Смаилов дал указание до 1 марта 2024 года разработать и утвердить программы управления коммунальными отходами с конкретными мероприятиями и механизмами реализации.

– Министерству экологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными госорганами до конца января следующего года надлежит принять необходимые нормативные правовые акты по финансированию инфраструктурных проектов, – потребовал Премьер-министр.

Заинтересованным ведомствам поручено ускорить процесс внесения поп­равок в Административный кодекс, направленных на ужесточение ответственности за несанкционированное размещение отходов.