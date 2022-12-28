Комнату, в которой жил Месси во время ЧМ-2022, сделают музеем

Комнату героя прошедшего мундиаля решено сохранить в том виде, в котором она была оставлена, чтобы ее смогли посетить местные жители и туристы.

Фото: smi24.kz

Катарский университет в Дохе, где базировалась сборная Аргентины во время чемпионата мира, объявил, что в ближайшее время комната, где проживал нападающий Лионель Месси, станет музеем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Комнату героя прошедшего мундиаля решено сохранить в том виде, в котором она была оставлена, чтобы ее смогли посетить местные жители и туристы.

Месси, который был признан лучшим игроком ЧМ-2022, проживал в комнате B201. На двери были табличка в цветах Аргентины и надпись "L. Messi".

Дата открытия мини-музея пока не объявлена.

Издание напоминает, что сборная Аргентины в финальном матче обыграла команду Франции (3:3 и 4:2 по пенальти) и впервые с 1986 года стала чемпионом мира.