Компактное Правительство хотят сформировать в Казахстане

Ожидается, что разграничение полномочий между уровнями государственного управления положительно отразится на доверии граждан к деятельности госорганов.

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Разработан проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы Республики Казахстан", сообщает Kazpravda.kz.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 января.

"Цели, задачи и основные положения проекта закона, реализация проекта закона будут способствовать формированию компактного Правительства, повысят ответственность и оперативность при принятии решений. Ожидается, что разграничение полномочий между уровнями государственного управления положительно отразится на доверии граждан к деятельности государственных органов", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Сроки ожидаемых результатов:

- децентрализация полномочий между уровнями государственного управления - 2024 год;

- трансформация Канцелярии премьер-министра в компактный аппарат Правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления - 2025 год;

- расширение полномочий центральных государственных органов - 2025 год;

- улучшение взаимодействия граждан с государством - 2026 год;

- формирование клиентоориентированного и открытого государственного аппарата - 2027 год;

- формирование видения дальнейшего развития государственного управления с учетом проведенных реформ - 2028 год.

Также сообщается, что необходимость финансовых затрат по проекту и его финансовая обеспеченность, в том числе источник финансирования, а также в случае необходимости, решение Республиканской бюджетной комиссии - не требуется.