Компания Илона Маска SpaceX выведет с орбиты МКС

В мире, США, Технологии
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Айман Аманжолова
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Чтобы сбить станцию с орбиты, построят специальный аппарат за $850 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую Службу ВВС

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Американское управление по аэронавтике и исследованиям космоса (NASA) выбрало компанию SpaceX Илона Маска для выведения с орбиты Международной космической станции (МКС) по окончании срока ее эксплуатации.

Базирующаяся в Калифорнии компания построит специальный аппарат, чтобы в начале следующего десятилетия столкнуть 430-тонную орбитальную платформу в Тихий океан.

Согласно заключенному между NASA и SpaceX контракту, стоимость работ составит около 850 млн долларов.

МКС совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут, двигаясь на высоте чуть больше 400 км. За четверть века на ее борту были проведены тысячи научных экспериментов, в цели которых входили как исследование процессов старения человеческого организма, так и разработка новых типов материалов.

По словам инженеров, МКС пока что по-прежнему надежна, но планы по ее утилизации необходимо разработать уже сейчас. Если предоставить станцию самой себе, то в какой-то момент она сама упадет обратно на Землю, что потенциально может обернуться большой бедой, если это произойдет в густонаселенной местности.

«Выбор американского аппарата для спуска Международной космической станции поможет NASA и его международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход на низкую околоземную орбиту по окончании эксплуатации станции. Кроме того, эти планы соотносятся с возможными направлениями коммерческой космической деятельности и позволяют не прерывать использование околоземного пространства», - говорится в заявлении Кена Бауэрсокса, директора NASA по космическим операциям.

Ни NASA, ни SpaceX не раскрывают подробностей конструкции «буксира», призванного свести МКС с орбиты, но, очевидно, что ему потребуется значительная тяга, чтобы безопасно направить 400-тонную станцию в атмосферу в нужном месте и в нужное время.

Отработавшие свой срок космические аппараты направляют в отдаленный участок в Тихом океане, известный как «Океанический полюс недоступности» или «Точка Немо», названный в честь героя книг Жюля Верна «20 000 лье под водой» и «Таинственный остров». Это кладбище космических кораблей находится на расстоянии более чем в 2500 км от ближайшего участка суши.

NASA надеется, что к тому времени, когда МКС канет в глубинах океана, ряд частных консорциумов уже начнут запускать собственные коммерческие космические станции. Тогда внимание национальных космических агентств переключится на проект по созданию станции Gateway, которая будет вращаться вокруг Луны.

 

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