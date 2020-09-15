Компания QNET является финансовой пирамидой – МВД РК
Общество
Жанат Тукпиев
В отношении представителя компании QNET заведено 20 уголовных дел. Потерпевшими признаны 220 человек, а сумма установленного материального ущерба составляет 160 миллионов тенге. Об этом на брифинге сообщил начальник Cледственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Адилов сообщил, что головной офис компании QNET расположен в Малайзии.
"Подразумевает проведение сетевого маркетинга, в ходе которого люди вовлекаются в продажу различных ювелирных изделий. Первоначальная сумма взноса 30 долларов. В настоящее время следствием Управления ДП Алматинской области по статье 217 "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой" в отношении представителя компании QNET мы расследуем 20 уголовных дел. Потерпевшими признаны 220 человек. Сумма установленного материального ущерба составляет 160 миллионов тенге", – сообщил Адилов.
По его словам, было направлено международное следственное поручение в Малайзию.
"О результатах расследования данного уголовного дела сообщим дополнительно", – заверил начальник следственного Департамента МВД РК.
В заключение он отметил, что настоящее время зарегистрировано 211 обращений граждан. В целом, по стране расследуется 29 уголовных дел.