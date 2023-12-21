Компенсация за вредность

Размер соцвыплаты будет зависеть от накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде, среднее значение составляет примерно 208 тыс. тенге. При этом ежегодно размеры спецсоц­выплаты будут расти в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

– По предварительным расчетам, в 2030 году средний размер выплаты составит 339 тысяч тенге, а в 2035-м – 519 тысяч тенге, – проинформировала в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

Она отметила, что специальная социальная выплата внедряется в рамках реализации поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана, и нацелена на повышение уровня социальной защиты людей, работающих во вредных условиях труда.

– Обязательными условиями являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет. Специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из нескольких источников: выплачиваться работодателем, страховыми компаниями, а также из ЕНПФ за счет обязательных профессио­нальных пенсионных взносов и обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений, – рассказала Светлана Жакупова.

Оказываться дополнительная социальная поддержка будет до 63 лет. Ее размер индивидуален. Министерством труда и социальной защиты населения разработан сервис, ссылку на который разослали на предприятия с вредными условиями труда. Зайдя на сайт hr.enbek.kz, претендент на выплату может авторизоваться с помощью своего ИИН и получить персонализированную информацию.

Согласно Социальному кодексу работодатели перечис­ляют обязательные профессио­нальные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий с вредными условиями труда, насчитываю­щий более 2 тыс. позиций. Вредность условий труда определяет специальная комиссия, к которой может обратиться работодатель, желающий обеспечить для своих подчиненных дополнительную соцвыплату.

По данным Единого накопительного пенсионного фонда, с учетом обязательных условий для назначения специальной социальной выплаты претендовать на нее в 2024 году смогут более 37 тыс., в 2030 году – свыше 58 тыс., в 2035 году – порядка 95 тыс. работников.