Кому в Казахстане жить хорошо: мужчинам платят больше, чем женщинам

Наибольшие заработные платы у женщин были зафиксированы только в сферах горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, сообщает Finprom.kz .

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В 2022 году среднемесячная заработная плата в Казахстане составляла 309,9 тыс. тенге. По сравнению с 2021 годом, показатель увеличился на 23,8%. При этом реальный рост заработной платы, показывающий повышение покупательной способности с учётом инфляции, составлял 7,6%.

В гендерном разрезе в 2022 году мужчины в среднем получали 355,3 тыс. тенге – плюс 26,3% за год, а женщины — 265,8 тыс. тенге, что на 20,7% больше, чем годом ранее. Разница в заработных платах составляла 33,7%. Относительно среднемесячного показателя заработная плата мужчин была на 14,7% больше, женщин — на 14,2% меньше, чем в среднем по стране.

В региональном разрезе наибольшие среднемесячные заработные платы у мужчин были зафиксированы в Атырауской (631,8 тыс. тенге), Мангистауской (590,6 тыс. тенге) и Улытауской (489,1 тыс. тенге) областях, а наименьшая – в Жетысуской области (всего 226 тыс. тенге).

В этих регионах была заметна и наибольшая разница в заработных платах в гендерном разрезе. Так, в Мангистауской области зарплаты мужчин превышали зарплаты женщин в 2 раза, в Атырауской – на 85,9%, в Улытауской – на 68%. В то же время в Жетысуской области женщины получали больше, чем мужчины, хоть и всего на 3,1%.

Отмечается, что Жетысуская область – единственный регион, где была заметна разница в пользу женщин.

Наименьшая разница в заработных платах наблюдалась в Жамбылской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях: на 1,9%, 2,5% и 5,5% в пользу мужчин соответственно.

Наибольшие среднемесячные заработные платы у женщин были зафиксированы в Астане: 365,1 тыс. тенге, против 306,7 тыс. тенге годом ранее. В тройку лидеров также вошли Атырауская область (339,8 тыс. тене) и Алматы (320,1 тыс. тенге).

В разрезе отраслей экономики наибольшие среднемесячные заработные платы у мужчин были зафиксированы в сферах финансовой и страховой деятельности (728,7 тыс. тенге), горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (678,4 тыс. тенге), профессиональной, научной и технической деятельности (499,2 тыс. тенге). В этих отраслях мужчины получали соответственно на 58,3%, 26,6%, 25,4% больше, чем женщины.

При этом отметим: в разрезе отраслей, помимо финансовой и страховой деятельности, наибольшая разница в заработных платах была зафиксирована в таких секторах, как предоставление услуг по проживанию и питанию (на 38,1% в пользу мужчин) и обрабатывающая промышленность (на 33,8%).

Среднемесячная заработная плата женщин превышала зарплаты мужчин только в области образования: на 4,8% (251,4 тыс. тенге против 239,8 тыс. тенге).

Наибольшие заработные платы у женщин были зафиксированы в сферах горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (535,8 тыс. тенге), финансовой и страховой деятельности (460,2 тыс. тенге), информации и связи (403 тыс. тенге).