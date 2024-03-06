Посвященная 30-летию маслихатов конференция пройдет в Астане

Ход подготовки к международной конференции, посвященной 30-летию маслихатов страны сегодня обсуждали в Сенате, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Н.Байбулин

В ходе рабочего совещания спикер палаты Маулен Ашимбаев подчеркнул, что форум, организованный по поручению президента страны, нацелен на дальнейшую активизацию взаимодействия сенаторов с депутатами маслихата, решение актуальных вопросов деятельности местных представительных органов и содействие развитию регионов.

Развитие регионов и эффективная реализация государственной региональной политики – одно из ключевых направлений работы Сената. Маулен Ашимбаев отметил, что за последние годы прламентом приняты десятки законов, направленных на решение региональных проблем.

Вместе с тем, учитывая возросшую общественно-политическую значимость маслихатов, 18-19 апреля 2024 года под эгидой Сената запланировано проведение международной конференции, посвященной 30-летию маслихатов.

Отметим, что накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев принял спикера Сената Маулена Ашимбаева и был проинформирован об итогах работы палаты Парламента по законодательному обеспечению реформ и планах на предстоящий период. Одно из поручений – активно привлекать депутатов местных представительных органов к законодательной работе Парламента.

– Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул особую роль законодательной поддержки реформ, проводимых в стране, и активное содействие палаты развитию регионов. Конференция призвана стать действенной площадкой для обсуждения роли маслихатов в реализации политических и экономических реформ, инициированных главой государства. Сильные регионы являются фундаментом социально-экономического благополучия и драйвером развития страны. Поэтому всем нам очень важно совместными усилиями способствовать сбалансированному развитию регионов и содействовать плодотворной работе маслихатов, – подчеркнул Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

Наряду с депутатами Парламента, участие в международной конференции примут председатели маслихатов различных уровней, а также зарубежные и казахстанские эксперты.