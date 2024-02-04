Конфликт на Ближнем Востоке: ЕС готовит мирную конференцию

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Европейцы "несут моральную ответственность за поиск решения, которое обеспечит мир" на Ближнем Востоке, заявил Боррель. Он предложил план мирной конференции, готовящей почву к созданию двух государств, передает Kazpravda.kz

Фото: Pond5 Images/IMAGO

Европейский Союз начал подготовку к мирной конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД стран Евросоюза и встреч с коллегами из Израиля и Палестинской автономии, а также ряда арабских стран в понедельник, 22 января, в Брюсселе, передает Дойче Велле.

Боррель рассказал, что представил государствам ЕС неофициальный документ для внутреннего обсуждения о возобновлении мирного процесса на Ближнем Востоке.

"Я предлагаю путь к проведению подготовительной мирной конференции, чтобы комплексно подойти к этому конфликту", - подчеркнул Боррель.

Он уточнил, что это предварительный проект мирного плана, который "должен будет обеспечить надежные гарантии безопасности для Израиля и будущего государства Палестина".

Глава внешнеполитической службы Евросоюза считает необходимым заменить понятие "ближневосточный мирный процесс" на "процесс создания двух независимых государств" на Ближнем Востоке.

"Мы говорим о мире, но через конкретную процедуру", - указал Боррель.

Он констатировал, что правительство Израиля выступает против этого варианта, отметив, что это не новость, поскольку "оно выступает против него уже 30 лет".

Тем не менее международное сообщество обязано предложить выход из кризиса, "европейцы в частности несут моральную ответственность за поиск решения, которое обеспечит мир и безопасность", заявил дипломат.

"И если международному сообществу удастся выстроить решение, оно должно будет предложить его Израилю. А если предложение не будет принято, то, естественно, появятся рычаги воздействия, но мы все еще находимся на очень, очень предварительной стадии", - подчеркнул Боррель, отвечая на вопросы журналистов.

До этого глава МИД Израиля Исраэль Кац вышел к СМИ с фотографиями захваченных террористической организацией ХАМАС 7 октября заложников и с заявлением, но на вопросы отвечать не стал. Он сообщил, что его целью было обсудить с коллегами в Евросоюзе два основных вопроса: возвращение заложников и поддержку Израиля в деле ликвидации ХАМАС.

"Наши солдаты сражаются в очень тяжелых условиях. Мы хотим вернуть заложников и восстановить безопасность", - подчеркнул он.

По словам Борреля, речь в беседе с Кацем шла не только о решении, предусматривающем создание двух независимых государств на Ближнем Востоке, но и об обстановке в секторе Газа.

"Все [министры стран ЕС] согласились с тем, что число погибших среди мирных жителей чрезмерно, что ситуация настолько тяжелая, насколько можно себе представить, с широко распространенным голодом, серьезной нехваткой гуманитарных поставок и доступа, не говоря уже о том, что израильские заложники удерживаются уже более 100 дней", - указал Боррель.

Министры иностранных дел стран ЕС достигли принципиальной договоренности о создании миссии Евросоюза по обеспечению безопасности в Красном море, а также обсудили различные ее варианты, сообщил Жозеп Боррель.

По его словам, против не выступил никто, однако участвовать в операции собираются не все государства ЕС. Чтобы миссия заработала, Евросоюз должен решить, какая страна возьмет на себя командование. Обсуждение этого и других организационных вопросов продолжается.

#ЕС #Евросоюз #конфликт на Ближнем Востоке

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