Конкурс стоимостью почти в миллиард тенге отменили в Караганде

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Как уточняется, прокуратура района Әлихан Бөкейхан Караганды отменила трехгодичный конкурс по праздничному оформлению района на общую сумму 985 156 250 тенге. Основанием стало нарушение правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, где предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для заключения договора на срок более года.

«Увеличение срока исполнения договора заказчиком ограничивало участие потенциальных поставщиков по признакам показателя финансовой устойчивости. По протесту прокурора конкурс акимата района отменен и приведен в соответствие с объявлением конкурса на один финансовый год», — пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что снятие барьера бизнеса расширило возможность участия предпринимателей в государственных закупках.