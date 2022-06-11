Конная экспедиция "От Бозока до Ботая" стартовала в Казахстане

В Казахстане стартовала конная экспедиция «От Бозока до Ботая». Любители всаднической культуры и конного туризма отправились совершить путешествие по сакральным объектам Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Цель семидневной экспедиции – популяризация археологического памятника и объекта общенационального значения городища Бозок и Ботайской культуры, а также продвижение экологического туризма на территории страны.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев, ученые-археологи, участники конного клуба At-trаvel и представители общественности приняли участие в торжественной церемонии.

«Территория современного Казахстана является местом зарождения многих достижений мировой цивилизации, о чем свидетельствуют многочисленные археологические исследования. Территория поселений Бозок и Ботай демонстрируют уникальность степной цивилизации. Конечно, большая работа по скрупулезному изучению истории будет продолжаться, но параллельно с этим мы должны заниматься популяризацией историко-культурного наследия, так как эта работа несет колоссальный мультипликативный эффект» – сказал Даурен Абаев.

Бозок – это древнее городище, возраст которого определен в 1250 лет, расположенное на территории современной столицы Казахстана. На этом отрезке пути проходили торговые ответвления маршрутов Великого Шелкового пути. В Национальном парке под открытым небом на основе археологических раскопок древнего городища Бозок планируется создание исторической реконструкции и ботайского поселения.

Ботай – уникальное поселение ранних коневодов Евразии. Время существования данной культуры относится к V-IV тысячелетию до н.э. Историческое значение проводимых на нем исследований заключается в том, что Казахстан является одним из главных центров одомашнивания животных на планете, и в первую очередь, лошадей.