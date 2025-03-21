Конор Макгрегор будет баллотироваться на пост президента Ирландии

Звезды,В мире,Спорт
100

Выборы нового президента Ирландии пройдут 11 ноября в этом году

Фото: © Chip Somodevilla / Staff / Getty Images News / Gettyimages.ru

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о решении баллотироваться на пост президента Ирландии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sportbox.ru

С 2011 года эту должность занимает Майкл Хиггинс. Президент Ирландии избирается всенародным тайным голосованием сроком на 7 лет. Выборы нового президента Ирландии пройдут 11 ноября 2025 года.

— Ирландия должна полностью реализовать миграционный пакт ЕС до 12 июня 2026 года. Таким образом, в период до 12 июня 2026 года обе палаты парламента должны принять несколько законодательных актов, которые затем должны быть подписаны президентом.

Следующие президентские выборы должны состояться 11 ноября 2025 года. Кто еще будет противостоять правительству и выступать против этого законопроекта? Любой другой кандидат в президенты, которого они попытаются выдвинуть, не окажет им сопротивления. Я окажу!

Мне также было бы интересно услышать, почему наши правительственные чиновники так горячо соглашаются с этим пактом. Я бы с удовольствием послушал дебаты! А затем проголосовал! Это будущее Ирландии со мной в качестве президента. Все граждане Ирландии должны иметь право голоса и выбора своего будущего! Голосуйте за Макгрегора, и пусть ваш голос будет услышан.

Ирландия, выбор за тобой, и он прост! Голосуйте за меня на выборах президента, и мы спасем Ирландию вместе! — написал Макгрегор в социальной сети X.

Последний поединок Макгрегора в UFC состоялся в июле 2021 года, тогда он досрочно проиграл американцу Дастину Порье. На счету ирландского бойца 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в двух весовых категориях.

#кандидат #Конор Макгрегор #президент Ирландия

Популярное

Все
Базовый элемент системы национальной безопасности
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
В центре внимания – общественная этика
Сохранять ключевые ценности
Под одним шаныраком
Так звучит дружба
Будьте бдительны!
Ловчую птицу по клюву узнают
Приключения бриллиантового чемоданчика
В гармонии с природой
О воде без «воды»
Будь счастлива, подруга!
Рабочим – льготное жилье
Укрепляя продовольственную безопасность
Все мы были детьми
Всемирный банк: привлекать финансирование по международным стандартам
Пакет ратификационных законопроектов
Вывести экономику из тени
Ставка на элитные семена и удобрения
Самые счастливые в СНГ
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Узами родства связаны с Великой степью
Насилие недопустимо
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
Ответы на запросы общества
Инновации в защите от пожаров
В Астане появится новый спортивный объект
Когда язык во всем опора
Президент поручил построить международную дорогу из Астаны через Аркалык и Торгай
В Астане открылась Неделя интерактивных экскурсий «Наурыз. Таным. Тарих»
Почему отличники попали в разряд двоечников
«Воздушных замков мы уже насмотрелись. Спрос будет жесткий»: Токаев – о создании наукоградов
И новенький айфон в придачу
Нейросети плохо распознают казахскую культуру – Токаев
Почивать на лаврах нельзя
Токаев – о популяризации казахстанского футбола: «Без приватизации дело не сдвинется»
Участие Токаева в IV заседании Национального курултая – самое главное
Возврат к историческому времени
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть

Читайте также

Кирсти Ковентри возглавила Международный Олимпийский комитет
Бокс официально включен в программу Олимпийских игр-2028
Билборд в честь новой песни Димаша Кудайбергена установили…
В Минтуризма обсудили вопросы исполнения поручений главы го…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]