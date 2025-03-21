Конор Макгрегор будет баллотироваться на пост президента Ирландии

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о решении баллотироваться на пост президента Ирландии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sportbox.ru

С 2011 года эту должность занимает Майкл Хиггинс. Президент Ирландии избирается всенародным тайным голосованием сроком на 7 лет. Выборы нового президента Ирландии пройдут 11 ноября 2025 года.

— Ирландия должна полностью реализовать миграционный пакт ЕС до 12 июня 2026 года. Таким образом, в период до 12 июня 2026 года обе палаты парламента должны принять несколько законодательных актов, которые затем должны быть подписаны президентом.

Следующие президентские выборы должны состояться 11 ноября 2025 года. Кто еще будет противостоять правительству и выступать против этого законопроекта? Любой другой кандидат в президенты, которого они попытаются выдвинуть, не окажет им сопротивления. Я окажу!

Мне также было бы интересно услышать, почему наши правительственные чиновники так горячо соглашаются с этим пактом. Я бы с удовольствием послушал дебаты! А затем проголосовал! Это будущее Ирландии со мной в качестве президента. Все граждане Ирландии должны иметь право голоса и выбора своего будущего! Голосуйте за Макгрегора, и пусть ваш голос будет услышан.

Ирландия, выбор за тобой, и он прост! Голосуйте за меня на выборах президента, и мы спасем Ирландию вместе! — написал Макгрегор в социальной сети X.