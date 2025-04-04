Судьи пришли к выводу, что для введения военного положения в стране не было законных оснований

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Конституционный суд Республики Корея единогласно подтвердил импичмент президента Юн Сок Ёля, окончательно отрешив его от власти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

За импичмент выступили все восемь судей. Для окончательного отрешения от власти нужны были голоса по крайней мере шести из них. 14 декабря парламент объявил Юн Сок Ёлю импичмент из-за событий военного положения. Депутаты выдвинули против президента пять обвинений.

Судьи пришли к выводу, что для введения военного положения не было законных оснований. Конституция позволяет сделать это лишь в случае войны, вооруженного конфликта или других чрезвычайных ситуаций национального масштаба.

"Нынешнее военное положение было введено в нарушение основных критериев для использования такой меры военного положения", - говорится в постановлении суда.

Таким образом судьи не приняли утверждения теперь уже бывшего президента о том, что военное положение было призвано "пробудить народ" и носило лишь символический характер.

Судьи решили, что Юн Сок Ёль нарушил закон, отправив военных в парламент, решив, что Юн Сок Ёль использовал военных в политических целях.

"Ответчик нарушил политический нейтралитет вооруженных сил, нарушил конституционную обязанность верховного главнокомандующего", - заявил председательствующий судья. "Это нарушило положения конституции о том, что у парламента есть право требовать отменить военное положение", - указано в постановлении.

По мнению судей, указ о военном положении, который содержал запрет на деятельность парламента, нарушил ключевые права граждан Республики Корея. Отправка военных в Центральную избирательную комиссию для изъятия серверов без ордера нарушила юридическую норму и посягнула на независимость этого органа.

Еще одно обвинение было связано с составлением списка лиц, местоположение которых президент приказал отслеживать, в него попали бывшие судьи.

"Это нарушает принцип независимости судебной власти, поскольку на действующих судей оказывается давление из-за возможности того, что их может арестовать исполнительная власть, если ей это потребуется", - отмечается в постановлении Конституционного суда.

Для импичмента судьи должны были не только найти нарушения закона, но и решить, что они достаточно серьезные для отстранения от власти.

По мнению судей, теперь уже бывший президент не справился с обязанностями по защите конституции.

"Прибегнув к использованию военных и посягнув на полномочия конституционных органов власти, таких как парламент, он нарушил основные права народа, отрекся от своей обязанности защищать конституцию, серьезно предал доверие народа - главного суверена демократической республики", - говорится в постановлении суда.

Сам Юн Сок Ёль обвинения отвергал и считал, что обоснованность его политического решения о введении военного положения нельзя оспорить с юридической точки зрения.

В прошлом Конституционный суд РК рассматривал два дела об импичменте президентов Но Му Хёна и Пак Кын Хе в 2004 и 2017 году соответственно. Первый был восстановлен в полномочиях, вторая была отрешена от власти. Разбирательства по делу Юн Сок Ёля стали самыми продолжительными.