Конструктивный диалог

«Қазақ тілі – ана тілім, сарқылмайтын байлығым!» – онлайн-семинар под таким названием провел Центр по обучению языкам при управлении по развитию языков Актюбинской области совместно с представительством международного общества «Қазақ тілі» в Оренбурге (Россия).
Сотрудничество актюбинцев с россиянами налажено давно.
С 2016 года общение стало регулярным, казахстанцы выезжали к соседям для проведения совместных мероприятий в рамках проекта «Шетелде тұратын қазақ диаспорасымен байланыс», но пандемия COVID-19 прервала налаженный процесс и его пришлось перевести на онлайн-платформу. На этот раз диалог транслировался в прямом эфире через Инстаграм-страницу sentriazyka.
В нынешнем году впервые к диалогу подключилась Турция. Жизнь показывает, в этой стране много желающих изучать казахский язык дистанционно. В частности, «свободным микрофоном» активно воспользовались докторант университета Хаджеттепе в Анкаре, организатор проекта «История и культура» Асель Лахаева и организатор курсов изучения казахского языка «Көк ту» Салтанат Узакбайкызы.
– Цель актуального мероприятия: оказание методической поддержки представителям казахской диаспоры, проживающим за рубежом, в овладении родным языком в рамках Государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на период с 2020 по 2025 годы, а также укрепление сотрудничества с зарубежными диаспорами, – обозначила приоритеты семинара директор Центра по обучению языкам Клара Сергазина.
– Три года мы проводим мастер-классы в рамках заключенного между двумя областями меморандума. Вся программа мероприятия продумана до мелочей. Обсуждались особенности освоения казахского языка в игровой форме, где активными участниками были мы. Считаю, что это более действенно и интересно, – отметила председатель Представительства международного общества «Қазақ тілі» в Оренбурге Сауле Таикешева.
Актюбинский центр всегда готов предоставить методическую помощь желающему овладеть казахским, а также русским, английским и другими языками в полной мере, в какой бы стране он ни находился. В подтверждение методисты и преподаватели центра постарались живо и интересно провести мастер-классы, презентационные обзоры, сделав акцент на разъяснении методов преподавания казахского языка как иностранного или второго языка, на преимуществе дистанционного обучения, эффективном использовании языковых онлайн-ресурсов. Познавательным стал панорамный урок «Тәуелсіздік – мәңгілік ел тірегі».
В самой Актюбинской области неуклонно растет доля свободно владеющих государственным языком. На разном уровне казахский язык доступен 94% актюбинцев. На удовлетворение запросов населения направлен комплекс разноформатных мероприятий в рамках Государственной программы реализации языковой политики на 2020–2025 годы. Языковые курсы Центра обучения языкам, созданного при управлении, работают не только в Актобе, но и в шести районах, где исторически преобладает русскоязычная среда.
– Только за четыре месяца обучением государственному языку охвачены 827 человек. Пятая часть курсантов – представители других этносов. Для желающих заниматься самостоятельно налажена система дистанционного обучения, достаточно зарегистрироваться на сайте til-aktobe.kz. Преподаватели активно используют в своей работе семинары-тренинги, «круглые столы», открытые площадки, языковые конкурсы, – подчеркнул руководитель областного управления по развитию языков Медет Ыскаков.
Большие требования к грамотному ведению делопроизводства на государственном языке. Проводится ежеквартальный мониторинг ситуации, вслед за ним следуют рекомендации для устранения недостатков. На сегодня в структурах, подведомственных акимату области, доля делопроизводства на государственном языке достигла 98%.
Продолжается работа по возвращению исконных историко-географических наименований. Территория области в силу своего географического положения всегда оставалась в центре политических событий. И этот факт не мог не оставить свой след в топонимике. В советское время появилось много населенных пунктов с искаженными названиями, достаточно и таких улиц. В установленном порядке с учетом мнения местного населения происходит замена устаревших идеологически, не имеющих никакого смысла наименований. Так, в 2020–2021 годах рассмотрено 377 предложений по безымянным улицам, идеологически устаревшим и с повторяющимися названиями. Получено положительное заключение ономастической комиссии при акимате области. В итоге переименовано 178 улиц, названы 199 безымянных.
Также тринадцати учреждениям образования присвоены имена таких великих личностей, как Аль-Фараби, Исатай Тайманов, Кобланды батыр, Халел Досмухамедулы, Мукагали Макатаев, Алимхан Ермеков, Музафар Алимбаев, Малик Габдуллин, Алькей Маргулан, Ильяс Есенберлин, Хиуаз Доспанова, Абиш Кекилбаев, Фариза Онгарсынова.
Стало известно, что проект постановления о присвоении международному аэропорту Актобе имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой внесен в Канцелярию Премьер-министра Республики Казахстан. Предложения по присвоению Актюбинскому высшему сельскохозяйственному колледжу имени Ш. Берсиева и переименованию пяти безымянных улиц, трех безымянных микрорайонов, 13 жилых массивов областного центра, а также ликвидации дублирования пяти улиц направлены на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК.
Главный языковед сделал акцент и на визуальной информации – одной из обсуждаемых в обществе. В этом плане управлением совместно с молодежными ресурсными центрами, общественными организациями проводятся рейды по улицам и объектам Актобе. Выявлено и исправлено незаконное оформление визуальной информации на 966 из 1 572 объектов.
Для исправления выявленных в ходе рейда недостатков индивидуальным предпринимателям и владельцам объектов, рекламным агентствам оказывается методическая помощь в грамотном оформлении рекламы в соответствии с требованиями законодательства. С начала года проанализировано 2 867 рекламных текстов, поступивших на электронную почту управления и доставленных рекламными агентствами на бумажном носителе. Также проведен анализ наименований 442 автобусных остановок по 54 маршрутам города.
– Глава государства поручил расширить сферу применения государственного языка во всех областях общественной жизни, используя его, как язык межнационального общения. Поэтому обеспечение полноценного функционирования государственного языка на основе гармоничной языковой политики остается нашей общей целью, – подчеркнул
в заключение Медет Ыскаков.