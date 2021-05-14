Конструктивный диалог

«Қазақ тілі – ана тілім, сарқыл­майтын байлығым!» – онлайн-семинар под таким названием провел Центр по обучению языкам при управлении по развитию языков Актюбинской области совместно с представительством международного общества «Қазақ тілі» в Оренбурге (Россия).

Сотрудничество актюбинцев с россиянами налажено давно.



С 2016 года общение стало регулярным, казахстанцы выезжали к соседям для проведения совместных мероприятий в рамках проекта «Шетелде тұратын қазақ диаспорасымен байланыс», но пандемия COVID-19 прервала налаженный процесс и его пришлось перевести на онлайн-платформу. На этот раз диалог транслировался в прямом эфире через Инстаграм-страницу sentriazyka.



В нынешнем году впервые к диалогу подключилась Турция. Жизнь показывает, в этой стране много желающих изучать казахский язык дистанционно. В частности, «свободным микрофоном» активно воспользовались докторант университета Хаджеттепе в Анкаре, организатор проекта «История и культура» Асель Лахаева и организатор курсов изучения казахского языка «Көк ту» Салтанат Узакбайкызы.



– Цель актуального мероприятия: оказание методической поддержки представителям казахской диаспоры, проживающим за рубежом, в овладении родным языком в рамках Государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на период с 2020 по 2025 годы, а также укрепление сотрудничества с зарубежными диаспорами, – обозначила приоритеты семинара директор Центра по обучению языкам Клара Сергазина.

– Три года мы проводим мастер-классы в рамках заключенного между двумя областями меморандума. Вся программа мероприятия продумана до мелочей. Обсуждались особенности освое­ния казахского языка в игровой форме, где активными участниками были мы. Считаю, что это более действенно и интересно, – отметила председатель Представительства международного общества «Қазақ тілі» в Оренбурге Сауле Таикешева.



Актюбинский центр всегда готов предоставить методическую помощь желающему овладеть казахским, а также русским, анг­лийским и другими языками в полной мере, в какой бы стране он ни находился. В подтверждение методисты и преподаватели центра постарались живо и интересно провести мастер-классы, презентационные обзоры, сделав акцент на разъяснении методов преподавания казахского языка как иностранного или второго языка, на преимуществе дистанционного обучения, эффективном использовании языковых онлайн-ресурсов. Познавательным стал панорамный урок «Тәуелсіздік – мәңгілік ел тірегі».



В самой Актюбинской области неуклонно растет доля свободно владеющих государственным языком. На разном уровне казахский язык доступен 94% актюбинцев. На удовлетворение запросов населения направлен комплекс разноформатных мероприятий в рамках Государственной программы реализации языковой политики на 2020–2025 годы. Языковые курсы Центра обучения языкам, созданного при управлении, работают не только в Актобе, но и в шести районах, где исторически преобладает русскоязычная среда.



– Только за четыре месяца обу­чением государственному языку охвачены 827 человек. Пятая часть курсантов – представители других этносов. Для желающих заниматься самостоятельно налажена система дистанционного обучения, достаточно зарегистрироваться на сайте til-aktobe.kz. Преподаватели активно используют в своей работе семинары-тренинги, «круглые столы», открытые площадки, языковые конкурсы, – подчеркнул руководитель областного управления по развитию языков Медет Ыскаков.



Большие требования к грамотному ведению делопроизводства на государственном языке. Проводится ежеквартальный мониторинг ситуации, вслед за ним следуют рекомендации для устранения недостатков. На сегодня в структурах, подведомственных акимату области, доля делопроизводства на государственном языке достигла 98%.



Продолжается работа по возвращению исконных историко-географических наименований. Территория области в силу своего географического положения всегда оставалась в центре политических событий. И этот факт не мог не оставить свой след в топонимике. В советское время появилось много населенных пунктов с искаженными названиями, достаточно и таких улиц. В установленном порядке с учетом мнения местного населения происходит замена устаревших идеологически, не имеющих никакого смысла наименований. Так, в 2020–2021 годах рассмотрено 377 предложений по безымянным улицам, идеологически устаревшим и с повторяющимися названиями. Получено положительное заключение ономастической комиссии при акимате области. В итоге переименовано 178 улиц, названы 199 безымянных.



Также тринадцати учреждениям образования присвоены имена таких великих личностей, как Аль-Фараби, Исатай Тайманов, Кобланды батыр, Халел Досмухамедулы, Мукагали Макатаев, Алимхан Ермеков, Музафар Алимбаев, Малик Габдуллин, Алькей Маргулан, Ильяс Есенберлин, Хиуаз Доспанова, Абиш Кекилбаев, Фариза Онгарсынова.



Стало известно, что проект постановления о присвоении международному аэропорту Актобе имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой внесен в Канцелярию Премьер-министра Республики Казахстан. Предложения по присвоению Актюбинскому высшему сельскохозяйственному колледжу имени Ш. Берсиева и переименованию пяти безымянных улиц, трех безымянных мик­рорайонов, 13 жилых массивов областного центра, а также ликвидации дублирования пяти улиц направлены на рассмотрение Рес­публиканской ономастической комиссии при Правительстве РК.



Главный языковед сделал акцент и на визуальной информации – одной из обсуждаемых в обществе. В этом плане управлением совместно с молодежными ресурс­ными центрами, общественными организациями проводятся рейды по улицам и объектам Актобе. Выявлено и исправлено незаконное оформление визуальной информации на 966 из 1 572 объектов.



Для исправления выявленных в ходе рейда недостатков индивидуальным предпринимателям и владельцам объектов, рекламным агентствам оказывается методическая помощь в грамотном оформ­лении рекламы в соответствии с требованиями законодательства. С начала года проанализировано 2 867 рекламных текстов, поступивших на электронную почту управления и доставленных рекламными агентствами на бумажном носителе. Также проведен анализ наименований 442 автобусных остановок по 54 маршрутам города.



– Глава государства поручил расширить сферу применения государственного языка во всех областях общественной жизни, используя его, как язык межнационального общения. Поэтому обеспечение полноценного функ­ционирования государственного языка на основе гармоничной языковой политики остается нашей общей целью, – подчеркнул

в заключение Медет Ыскаков.

