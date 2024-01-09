Контрафакт рос как на дрожжах

Недобросовестный производитель, оценив устойчивый спрос, решил подделывать продукцию именно этого бренда. А чтобы продажи росли как на дрожжах, заметно снизил цену на свой товар.

Расчет оказался верным: покупатели клюнули на низкую цену, рассчитывая на прежнее высокое качество товара. Продажи заметно пошли вверх.

Потребителей не смущал тот факт, что упаковка привычных дрожжей несколько потеряла свой былой лоск. Во всяком случае, проверяющие, получив соответствующее заявление от правообладателя торговой марки, без особых проблем отличили поддельную партию от оригинальной продукции.

Сотрудники правоохранительных органов в поисках производителя поддельных дрожжей вышли на подпольный цех. Выяс­нилось, что его владелец поставил на широкую ногу производство низкопробной продукции под товарным знаком Pakmaya.

Всю партию готовых к реализации дрожжей изъяли. Административным кодексом за выпуск контрафакта предусмотрен штраф, верхняя планка которого достигает 80 МРП. Владельца цеха оштрафовали на 69 тыс. тенге.

Всего за 11 месяцев прошлого года сотрудники департамента юстиции Шымкента провели 13 проверочных мероприятий. Правонарушителей привлекли к административной ответственности, они заплатили штраф, общая сумма которого составила около миллиона тенге.

По итогам проверок из оборота изъяли широкий ассортимент различной продукции, включая технику, бытовую химию, косметику, продукты питания.