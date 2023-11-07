Контрафактную продукцию на 1 млрд тенге уничтожили в Алматы (ВИДЕО)

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Уничтожена контрафактная продукция на 1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Прокурорами Алматы исполнен приговор в части уничтожения конфискованного имущества на сумму более 1 млрд. тенге. В частности, уничтожены предметы экономической контрабанды, более 83 тонн кальянного табака марки Serbetli и 1 млн пачек сигарет марки Milano", -сообщили в ведомстве.

Отмечается, что для исполнения решения суда, надзорный орган утилизировал эти вещественные доказательства.