Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Абай прошло масштабное мероприятие по уничтожению 4,5 млн единиц табачной продукции общей стоимостью свыше 1,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Процесс уничтожения проходил с участием специально созданной комиссии, в состав которой вошли не только представители правоохранительных органов, но и общественные деятели, экологи, лидеры мнений и независимые наблюдатели.

«С начала года было выявлено 39 фактов незаконного оборота табачной продукции; изъято более 3,4 млн пачек сигарет; ликвидированы 2 подпольных цеха по их производству; в суд направлены уголовные дела в отношении 9 лиц. Вся изъятая контрафактная продукция в соответствии с решением суда подлежит уничтожению. Если вам известно, где осуществляется незаконная реализация табачной продукции — не оставайтесь равнодушными. Позвоните на номер 1458. Анонимность гарантируется», — говорится в тексте обращения АФМ.

Также ранее стало известно, что в населенном пункте Карасу Жамбылской области пограничным нарядом КНБ пресечена попытка провоза свыше 535 тысяч пачек сигарет. Табачные изделия перевозились из соседней страны в Казахстан без сопроводительных документов.