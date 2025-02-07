Крупную партию нелегальных сигарет пытались завезти в Казахстан

Груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства

Фото: КНБ РК

О пресечении незаконного провоза табачных изделий 5 февраля сообщили в КНБ, передает Kazpravda.kz

В населенном пункте Карасу Жамбылской области пограничным нарядом КНБ пресечена попытка провоза свыше 535 тысяч пачек сигарет.

Табачные изделия перевозились из соседней страны в Казахстан без сопроводительных документов. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара может cоставлять более 187 млн тенге. Груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что контрафактные сигареты завезли в РК в пекинской капусте.