Крупную партию нелегальных сигарет пытались завезти в Казахстан
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Груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства
О пресечении незаконного провоза табачных изделий 5 февраля сообщили в КНБ, передает Kazpravda.kz
В населенном пункте Карасу Жамбылской области пограничным нарядом КНБ пресечена попытка провоза свыше 535 тысяч пачек сигарет.
Табачные изделия перевозились из соседней страны в Казахстан без сопроводительных документов. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара может cоставлять более 187 млн тенге. Груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что контрафактные сигареты завезли в РК в пекинской капусте.