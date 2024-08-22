Контракты почти на $900 млн заключил Казахстан на инвестфоруме в Таджикистане

Международное сотрудничество , Инвестиции
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На полях форума состоялись двусторонние встречи представителей казахстанской стороны с руководством ряда таджикских компаний

Фото: пресс-служба правительства РК

В Душанбе состоялся казахстанско-таджикский Инвестиционный форум. Казахстанская сторона была представлена первым заместителем премьер-министра Романом Скляром, таджикская – первым заместителем премьер-министра Хокимом Холикзода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Выступая с приветственной речью, Роман Скляр отметил, что Казахстан и Таджикистан имеют значительные возможности для реализации совместных проектов по многим направлениям. Вице-премьер подчеркнул, что проведение данного мероприятия является ярким подтверждением намерений двух стран усиливать двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Скляр сообщил о проводимой правительствами совместной работе по расширению номенклатуры поставляемых товаров, углублению взаимодействия в сфере промышленной кооперации, увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.

Отмечена важность продолжения взаимодействия между металлургическими предприятиями и содействия в расширении пула совместных агропроектов в области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной и плодоовощной продукции с целью ее дальнейшего экспорта на рынки третьих стран.

Помимо этого ведется плодотворное сотрудничество в транспортной и IT сферах. При этом подчеркнуто создание Казахстаном всех условий для развития транзитных перевозок.

На полях форума состоялись двусторонние встречи представителей казахстанской стороны с руководством ряда таджикских компаний. Были обсуждены конкретные предложения по реализации совместных проектов с созданием производств по выпуску продукции высокого передела.

По итогам форума подписан ряд коммерческих соглашений и контрактов на сумму порядка $900 млн.

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