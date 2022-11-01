Концепцию развития образования на 2022-2026 годы утвердило Правительство РК

Концепцию развития образования на 2022-2026 годы утвердили на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов сообщил, что представленная Концепция содержит целый ряд мероприятий по комплексному улучшению качества образования. В частности, продолжится работа по внедрению новой модели дошкольного воспитания «обучение через игру», открытию детских садов и центров, переподготовке и повышению квалификации воспитателей.

Школьные программы по отдельным предметам будут усовершенствованы. При этом школам будет поэтапно предоставлена большая академическая автономия. Планируется также проведение работы по признанию результатов итоговой оценки в школах на международном уровне. В рамках цифровизации учебного процесса будет реализован ряд проектов: «Цифровой учитель», преподавание отдельных предметов в малокомплектных школах онлайн и автономные цифровые учебники (мобильное приложение).

Кроме того, продолжится работа по цифровизации услуг в образовании, устранению нехватки ученических мест, поддержке детей с особыми образовательными потребностями, внедрению новых факультативных предметов и открытию дополнительных секций в школах, развитию технического и профессионального образования и т.д.

С докладами по данной теме также выступили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Заслушав выступающих, премьер подчеркнул, что представленный проект Концепции направлен на обеспечение доступности качественного образования на всех его уровнях – от детского сада до университета.

«В документе поставлены достаточно амбициозные целевые индикаторы. К 2026 году абсолютно все дошкольные организации внедрят международные инструменты оценки качества воспитания и обучения. Родители смогут выбирать места в любой дошкольной организации по принципу подушевого финансирования. Предусмотрены также мероприятия по реализации Индекса и интерактивной Карты благополучия детей», — сказал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что в целях создания в школах комфортной и безопасной среды по поручению Главы государства разрабатывается Национальный проект «Комфортная школа». Для развития малокомплектных учебных заведений внедряются проекты «Мобильный учитель», «Шефство сильных школ над школами с низкой результативностью» и «Қамқор жанұя».

Кроме того, к 2025 году запланировано строительство школ на 840 тысяч мест по новым строительным стандартам.

«Все планы Концепции в конечном итоге должны обеспечивать качественное и всестороннее развитие наших детей. Поэтому особое внимание следует обратить на внедрение признанных инструментов оценки результатов развития детей», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, для обучения молодежи навыкам предпринимательства при колледжах, в том числе сельских, будут созданы малые инновационные предприятия, что позволит 75% выпускникам трудоустраиваться сразу после окончания обучения. Вместе с тем ведущие вузы трансформируются в исследовательские университеты и увеличится число филиалов авторитетных зарубежных университетов в РК.

Также к 2026 году в 2 раза вырастет размер стипендий бакалавров, а магистрантов и докторантов – более чем в 1,5 раза.

Алихан Смаилов добавил, что реализация запланированных мер позволит повысить показатели Казахстана в международных образовательных рейтингах и качество обучения в целом.

После утверждения представленной Концепции посредством голосования премьер-министр поручил министерствам просвещения, науки и высшего образования совместно с заинтересованными госорганами и акиматами обеспечить своевременное исполнение ее мероприятий, а также принять меры по синхронизации Концепции с Нацпроектом «Образованная нация «Білімді ұлт» и проектом «Комфортная школа».

Министерству цифрового развития поручено принять меры по обеспечению организаций образования качественным доступом к Интернету.