Концертные программы ко Дню Республики организуют в пяти районах Астаны

Столица
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Венера Баталова
корреспондент

25 октября с 14:00 до 15:30 в пяти районах Астаны пройдут праздничные концерты, посвященные Дню Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, концертные программы пройдут:

- Район Алматы – ЖМ «Интернациональный»;

- Район Байқоныр – ЖМ «Өндирис»;

- Район Есиль – Монумент «Байтерек»;

- Район Нура – Центральный парк;

- Район Сарыарка - Городская площадь.

В данных локация для жителей и гостей столицы представят различные культурные и спортивные мероприятия. В концертных программах примут участие творческие коллективы, солисты подведомственных учреждений Управления культуры и известные деятели искусств.

Напомним, в честь Дня Республики в Астане запланировано проведение более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многие другие.

Мероприятия пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территориях жилых массивов, в организациях образования и т.д. Также в преддверии Дня Республики будут розданы более 1 тыс. продуктовых корзин социально-уязвимым слоям населения.

#столица #праздник #День Республики

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