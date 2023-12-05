Корь – из избы Статьи 5 декабря 2023 г. 2:35 1 Андрей Кратенко Заболели корью трое учащихся профессионально-педагогического колледжа в Петропавловске. фото из архива "КП" Больная девочка-сирота помещена в карантинный бокс, еще две студентки будут лечиться дома. В областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля готовится постановление об усилении мер против кори, но вводить карантин в учебном заведении и общежитии пока не будут. Ранее из-за заболевания корью ввели ограничительные мероприятия в Академии Национальной гвардии РК. В комментарии начальник медицинской службы учебного заведения Азамат Токтарбаев отметил, что первый случай выявили еще 12 ноября. На сегодня таких фактов уже 46. – Лечение от кори в медицинских учреждениях Петропавловска получают 22 военнослужащих, 24 курсанта уже выздоровели. Проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий, вакцину против кори получил 641 военнослужащий, – сказал он. Всего 75 лабораторно подтвержденных случаев кори зарегистрированы в СКО. В трех случаях инфекция была завезена из Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации и Республики Кыргызстан. Такую статистику представил на брифинге руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Асет Жуматаев. Чаще всего корью болеют молодые люди до 15 лет (49 случаев, или 65%). Не были привиты от кори 59 человек, из них 22 – по личным убеждениям. – Единственной действенной мерой профилактики является вакцинация, – подчеркнул Асет Жуматаев. – В ходе дополнительной массовой иммунизации против кори в СКО были привиты 3 540 детей, 86 медработников. #здравоохранение #заболевание #Петропавловск #корь