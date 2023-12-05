Корь – из избы

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Андрей Кратенко

Заболели корью трое учащихся профессионально-педагогического колледжа в Петропавловске.

фото из архива "КП"

Больная девочка-сирота помещена в карантинный бокс, еще две студентки будут лечиться дома.

В областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля готовится постановление об усилении мер против кори, но вводить карантин в учебном заведении и общежитии пока не будут.

Ранее из-за заболевания корью ввели ограничительные мероприятия в Академии Национальной гвардии РК. В комментарии начальник медицинской службы учебного заведения Азамат Токтарбаев отметил, что первый случай выявили еще 12 ноября. На сегодня таких фактов уже 46.

– Лечение от кори в медицинских учреждениях Петропавловска получают­ 22 военнослужащих, 24 курсанта уже выздоровели. Проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий, вакцину против кори получил 641 военнослужащий, – сказал он.

Всего 75 лабораторно подтвержденных слу­чаев кори зарегистрированы в СКО. В трех случаях инфекция была завезена из Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации и Республики Кыргызстан. Такую статистику представил на брифинге руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Асет Жуматаев. Чаще всего корью болеют молодые люди до 15 лет (49 случаев, или 65%). Не были привиты от кори 59 человек, из них 22 – по личным убеждениям.

– Единственной действенной мерой профилактики является вакцинация, – подчеркнул Асет Жуматаев. – В ходе дополнительной массовой иммунизации против кори в СКО были привиты 3 540 детей, 86 медработников.

#здравоохранение #заболевание #Петропавловск #корь

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