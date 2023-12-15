Корь отступает

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Любовь Доброта

Заболеваемость корью снизилась в Туркестанской области. С начала декабря количество регис­трации новых случаев инфекции уменьшилось на 75,7%.

фото из архива "КП"

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемио­логического контроля Туркес­танской области Аскар Искаков связывает снижение с проведением активной кампании по вакцинации.

Дополнительно проведена массовая вакцинация против кори 55 712 детей, что составляет 30% от общего количества детей и подростков, которым необходимо сделать прививку. В области интенсивно проводится дополнительная массовая иммунизация детей в возрасте от 6 до 10 месяцев и от 2 до 4 лет.

Для улучшения эпидемиологической ситуации в регион дополнительно поставлено 83 000 доз вакцины против кори. Ранее регион получил еще 14 700 доз.

С начала года в области зарегис­трировано 2 982 случая подозрения на заболевание корью. Лабораторно и клинически подтверждено 1 450 из них. Среди заболевших – 1 237 детей и подростков до 14 лет.

#здравоохранение #инфекция #заболевание #корь

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