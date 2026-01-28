Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице продолжают регистрировать случаи заболевания корью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

По данным столичного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с начала этого года зафиксировано 622 случаев кори, в 403 из них диагноз подтвержден лабораторным методом. Большинство заболевших корью – дети, которые не получили своевременную вакцинацию.

В январе стационарное лечение от кори получили 498 детей. Сейчас лечение продолжают 85 пациентов, при этом один ребёнок находится в отделении анестезиологии.

«В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в Астане активно проводится наверстывающая вакцинация, а также дополнительная массовая вакцинация детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней. При этом основная доля заболеваемости среди детей в возрасте до 14 лет по-прежнему регистрируется среди непривитых, что подчёркивает необходимость дальнейшего усиления профилактических и иммунизационных мероприятий. Детям, не привитым против кори (не достигшим прививочного возраста или не получившим прививки в связи с медицинскими противопоказаниями или отказом от прививок), не позднее 5-го дня с момента контакта с больным вводится внутримышечно иммуноглобулин человека нормальный 0,5 мл/кг, но не более 15 мл в соответствии с инструкцией по его применению», – сказано в публикации.

Специалисты отмечают, что только своевременная вакцинация позволит стабилизировать эпидситуацию и избежать серьезных последствий заболевания корью.