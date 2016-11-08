Корея научит Казахстан передовым методам в сфере электронных госзакупок

Технологии
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Жания Уранкаева
Между Казахстаном и Кореей подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве  в сфере государственных закупок, передает Kazpravda.kz.

Договоренность достигнута в ходе 2-й конференции Азиатско-Тихоокеанского региона по электронным государственным закупкам в Сеуле.

"Проведение данного мероприятия обусловлено высоким уровнем развития системы электронных государственных закупок Республики Кореи, которая в настоящее время является самой передовой в мире. Все процедуры государственных закупок в Южной Корее, включая торги, заключение контракта, поставку и оплату, проводятся через систему KONEPS (Korean on-line electronic Procurement Service)", – отметили организаторы мероприятия. 

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Отметим, что в Казахстане система государственных закупок регулируется Законом "О государственных закупках", который разработан в рамках реализации 56-го шага Плана нации и введен в действие 1 января 2016 года.

По мнению экспертов, данный закон нацелен на создание эффективной системы государственных закупок с учетом правоприменительной практики и международного опыта.

Согласно усовершенствованному законодательству вся процедура государственных закупок осуществляется в электронном формате, начиная от подачи потенциальным поставщиком заявки на участие в конкурсе до процедуры подписания договора.

Данное новшество упрощает процедуру госзакупок, поскольку все необходимые документы, предоставляемые потенциальными поставщиками и рассматриваемые организаторами государственных закупок, формируются на web-портале.

Данная мера также направлена на повышение открытости и прозрачности процесса госзакупок.

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