В Приаралье прошел VII Международный фестиваль фольклорно-музыкального искусства тюркоязычных стран фото Багдата Есжанова На традиционное мероприятие на родину великого Коркыта съехались почти 200 творческих коллективов и традиционных исполнителей из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Российской Федерации (Алтай, Тыва) и Казахстана. Трехдневная программа фестиваля началась с ознакомительной экскурсии по достопримечательностям областного центра. Гости посетили творческую инновационную академию «Сыр жұлдыздары», центр «Анаға тағзым», новый стадион «Кайсар Арена», областной историко-краеведческий музей и побывали на концерте местного этнофольклорного ансамбля «Туран». Торжественное открытие праздника фольклорного искусства прошло на мемориальном комплексе «Коркыт-ата» в Кармакшинском районе. Отметим, фестиваль проводится с 2006 года. В этом году это уникальное событие в культурной жизни региона было приурочено к 100-летию переноса в Кызылорду столицы республики и возвращения народу его исконного названия «қазақ». Как отметили организаторы, главная цель фестиваля – популяризация богатого духовного наследия тюркских народов, их национальной музыки и традиционного искусства. В рамках фестиваля в Кызылорде состоялась Международная научно-теоретическая конференция «Наследие Коркыта: эпические ценности, общие для тюркского мира». На ней искусствоведы, ученые-фольклористы, историки-этнографы из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана поделились исследованиями по изучению наследия Коркыта-ата. Участников приветствовал глава региона Нурлыбек Налибаев, который в своем выступлении отметил, что международная конференция стала площадкой для дальнейшего укрепления тесных связей между братскими странами, популяризации их общего культурного наследия, возрождения духовных традиций и национальных ценностей. Образ Коркыта-ата прочно укоренился в сознании тюркских народов как мощный символ духовного единства. В 2018 году наследие Коркыта было внесено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Совместно с Фондом развития тюркского наследия и культуры в регионе продолжается работа по популяризации и изучению творчества великого мыслителя и музыканта. В 2025 году в Кызылорде реконструированы памятник и аллея Коркыта-ата, открытые к 1300-летию книги «Китаби-деде Коркыт». Сегодня именем великого предка в Кызылорде назван международный аэропорт и ведущий университет региона. А мемориальный комплекс «Коркыт-ата» давно стал местом духовного паломничества и отдыха туристов. Для популяризации историко-культурного наследия на международном уровне проводятся совместные мероприятия с Национальным музеем РК, организацией ТЮРКСОЙ и Министерством культуры и туризма Турции. На основе артефактов, найденных в ходе археологических раскопок, воссозданы и введены в научный оборот скульптуры «Шірік Рабат сақ жауынгері», «Сығанақ ханшайымы», «Түгіскен көсемі» и «Жетіасар ақсүйек әйелі». – Долина реки Сырдарьи – золотая колыбель тюркской цивилизации, – отметила глава Международного Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова. – Фольклорный фестиваль «Коркыт и мелодии Великой степи» стал брендом музыкального искусства тюркских народов. Наш священный долг – сохранить и передать наследие Коркыта последующим поколениям. На конференции выступили директор Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана Хикмет Кулиев, профессор КазНУ им. аль-Фараби Анарбай Булдыбай, старший научный сотрудник Института языка и литературы им. Ч. Айтматова НАН Кыргызстана Жылдыз Орозобекова, турецкие ученые и фольклористы Мехмет Чевик и Фикрет Каракая, директор Государственного литературного музея им. А. Навои НАН Узбекистана Жоппор Эшонкулов, профессор Казахского национального университета искусств, известный жырау и педагог Алмас Алматов и глава центра «Рукопись и текстология» Института литературы и истории им. М. Ауэзова Жумашай Сайлаукызы. Фестиваль завершился гала-концертом в Кызылорде. На сцене Центра искусств народные произведения лиро-эпического жанра исполнили известные жырау и жырши Приаралья. Музыкальный фольклор народов Алтая представили известные исполнители горлового пения Урмат Ынтаев и Айдын Орсулов, а также фольклорный дуэт «Эш» из Тывы. Под бурные овации прошли выступления азербайджанского ансамбля «Карабах», узбекского «Шашмак», кыргызского фольклориста Самата Кочербаева и других исполнителей произведений народного творчества.