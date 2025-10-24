На традиционное меро­прия­тие на родину великого Коркыта съехались почти 200 творческих коллективов и традиционных исполнителей из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Российской Федерации (Алтай, Тыва) и Казахстана.

Трехдневная программа фес­тиваля началась с ознакомительной экскурсии по достопримечательностям областного центра. Гости посетили творческую инновационную академию «Сыр жұлдыздары», центр «Анаға тағзым», новый стадион «Кайсар Арена», областной историко-крае­ведческий музей и побывали на концерте местного этнофольк­лорного ансамбля «Туран».

Торжественное открытие праздника фольклорного искусства прошло на мемориальном комп­лексе «Коркыт-ата» в Кармакшинском районе.

Отметим, фестиваль проводится с 2006 года. В этом году это уникальное событие в культурной жизни региона было приурочено к 100-летию переноса в Кызылорду столицы рес­публики и возвращения народу его исконного названия «қазақ». Как отметили организаторы, главная цель фестиваля – популяризация богатого духовного наследия тюркских народов, их национальной музыки и традиционного искусства.

В рамках фестиваля в Кызыл­орде состоялась Международная научно-теоретическая конференция «Наследие Коркыта: эпические ценности, общие для тюркского мира». На ней искусст­воведы, ученые-фольклористы, историки-этнографы из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана поделились исследованиями по изу­чению наследия Коркыта-ата.

Участников приветствовал глава региона Нурлыбек Налибаев, который в своем выступлении отметил, что международная конференция стала площадкой для дальнейшего укрепления тесных связей между братскими странами, популяризации их общего культурного наследия, возрождения духовных традиций и национальных ценностей.

Образ Коркыта-ата прочно укоренился в сознании тюркских народов как мощный символ духовного единства. В 2018 году наследие Коркыта было внесено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Совместно с Фондом развития тюркского наследия и культуры в регионе продолжается работа по популяризации и изучению творчества великого мыслителя и музыканта. В 2025 году в Кызыл­орде реконструированы памятник и аллея Коркыта-ата, открытые к 1300-летию книги «Китаби-деде­ Коркыт». Сегодня именем великого предка в Кызылорде назван международный аэропорт и ведущий университет региона. А мемориальный комплекс «Коркыт-ата» давно стал местом духовного паломничества и отдыха туристов.

Для популяризации историко-­культурного наследия на меж­дународном уровне проводятся совместные мероприятия с Нацио­нальным музеем РК, организацией ТЮРКСОЙ и Минис­терством культуры и туризма Турции. На основе артефактов, найденных в ходе археологических раскопок, воссозданы и введены в научный оборот скульп­туры «Шірік Рабат сақ жауын­гері», «Сығанақ ханшайымы», «Түгіскен көсемі» и «Жетіасар­ ақсүйек әйелі».

– Долина реки Сырдарьи – золотая колыбель тюркской цивилизации, – отметила глава Международного Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова. – Фольклорный фестиваль «Коркыт и мелодии Великой степи» стал брендом музыкального искусства тюркских народов. Наш священный долг – сохранить и передать наследие Коркыта последующим поколениям.

На конференции выступили директор Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана Хикмет Кулиев, профессор КазНУ им. аль-Фараби Анарбай Булдыбай, старший научный сотрудник Института языка и литературы им. Ч. Айтматова НАН Кыргызстана Жылдыз Орозобекова, турецкие ученые и фольклористы Мехмет Чевик и Фикрет Каракая, директор Государственного литературного музея им. А. Навои НАН Узбекистана Жоппор Эшонкулов, профессор Казахского национального университета искусств, известный жырау и педагог Алмас Алматов и глава центра «Рукопись и тексто­логия» Института литературы и истории им. М. Ауэзова Жумашай Сайлаукызы.

Фестиваль завершился гала-концертом в Кызылорде. На сцене Центра искусств народные произведения лиро-эпического жанра исполнили известные жырау и жырши Приаралья. Музыкальный фольклор народов Алтая представили известные исполнители горлового пения Урмат Ынтаев и Айдын Орсулов, а также фольклорный дуэт «Эш» из Тывы. Под бурные овации прошли выступ­ления азербайджанского ансамбля «Карабах», узбекского «Шашмак», кыргызского фольк­лориста Самата Кочербаева и других исполнителей произведений народного творчества.