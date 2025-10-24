«Коркыт и мелодии Великой степи»

Культура
126
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Приаралье прошел VII Международный фестиваль фольклорно-музыкального искусства тюркоязычных стран

фото Багдата Есжанова

На традиционное меро­прия­тие на родину великого Коркыта съехались почти 200 творческих коллективов и традиционных исполнителей из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Российской Федерации (Алтай, Тыва) и Казахстана.

Трехдневная программа фес­тиваля началась с ознакомительной экскурсии по достопримечательностям областного центра. Гости посетили творческую инновационную академию «Сыр жұлдыздары», центр «Анаға тағзым», новый стадион «Кайсар Арена», областной историко-крае­ведческий музей и побывали на концерте местного этнофольк­лорного ансамбля «Туран».

Торжественное открытие праздника фольклорного искусства прошло на мемориальном комп­лексе «Коркыт-ата» в Кармакшинском районе.

Отметим, фестиваль проводится с 2006 года. В этом году это уникальное событие в культурной жизни региона было приурочено к 100-летию переноса в Кызылорду столицы рес­публики и возвращения народу его исконного названия «қазақ». Как отметили организаторы, главная цель фестиваля – популяризация богатого духовного наследия тюркских народов, их национальной музыки и традиционного искусства.

В рамках фестиваля в Кызыл­орде состоялась Международная научно-теоретическая конференция «Наследие Коркыта: эпические ценности, общие для тюркского мира». На ней искусст­воведы, ученые-фольклористы, историки-этнографы из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана поделились исследованиями по изу­чению наследия Коркыта-ата.

Участников приветствовал глава региона Нурлыбек Налибаев, который в своем выступлении отметил, что международная конференция стала площадкой для дальнейшего укрепления тесных связей между братскими странами, популяризации их общего культурного наследия, возрождения духовных традиций и национальных ценностей.

Образ Коркыта-ата прочно укоренился в сознании тюркских народов как мощный символ духовного единства. В 2018 году наследие Коркыта было внесено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Совместно с Фондом развития тюркского наследия и культуры в регионе продолжается работа по популяризации и изучению творчества великого мыслителя и музыканта. В 2025 году в Кызыл­орде реконструированы памятник и аллея Коркыта-ата, открытые к 1300-летию книги «Китаби-деде­ Коркыт». Сегодня именем великого предка в Кызылорде назван международный аэропорт и ведущий университет региона. А мемориальный комплекс «Коркыт-ата» давно стал местом духовного паломничества и отдыха туристов.

Для популяризации историко-­культурного наследия на меж­дународном уровне проводятся совместные мероприятия с Нацио­нальным музеем РК, организацией ТЮРКСОЙ и Минис­терством культуры и туризма Турции. На основе артефактов, найденных в ходе археологических раскопок, воссозданы и введены в научный оборот скульп­туры «Шірік Рабат сақ жауын­гері», «Сығанақ ханшайымы», «Түгіскен көсемі» и «Жетіасар­ ақсүйек әйелі».

– Долина реки Сырдарьи – золотая колыбель тюркской цивилизации, – отметила глава Международного Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова. – Фольклорный фестиваль «Коркыт и мелодии Великой степи» стал брендом музыкального искусства тюркских народов. Наш священный долг – сохранить и передать наследие Коркыта последующим поколениям.

На конференции выступили директор Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана Хикмет Кулиев, профессор КазНУ им. аль-Фараби Анарбай Булдыбай, старший научный сотрудник Института языка и литературы им. Ч. Айтматова НАН Кыргызстана Жылдыз Орозобекова, турецкие ученые и фольклористы Мехмет Чевик и Фикрет Каракая, директор Государственного литературного музея им. А. Навои НАН Узбекистана Жоппор Эшонкулов, профессор Казахского национального университета искусств, известный жырау и педагог Алмас Алматов и глава центра «Рукопись и тексто­логия» Института литературы и истории им. М. Ауэзова Жумашай Сайлаукызы.

Фестиваль завершился гала-концертом в Кызылорде. На сцене Центра искусств народные произведения лиро-эпического жанра исполнили известные жырау и жырши Приаралья. Музыкальный фольклор народов Алтая представили известные исполнители горлового пения Урмат Ынтаев и Айдын Орсулов, а также фольклорный дуэт «Эш» из Тывы. Под бурные овации прошли выступ­ления азербайджанского ансамбля «Карабах», узбекского «Шашмак», кыргызского фольк­лориста Самата Кочербаева и других исполнителей произведений народного творчества.

#музыка #фестиваль #Приаралье #фольклор #Коркыт

Популярное

Все
Есть теперь свой Дом культуры!
Будем строить интеллектуально-творческий хаб
Прониклись духом Эллады
Школа мужества
Путь к знаниям открыт
«Века прошедшего стиль...»
Золотая медаль – мастерам Астаны
«О родная земля, я тобою был создан...»
Казахский язык – часть моей души
Экибастуз создает новые кластеры
От Золотого человека до наших дней
Деятельная любовь
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
«Коркыт и мелодии Великой степи»
В клубе «Сөйле» занимаются и после 60
Забота без выходных: истории людей с большим сердцем
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Определены победители Республиканского конкурса дирижеров им. Нургисы Тлендиева
Более 1 300 тонн продукции привезут фермеры двух областей в Астану
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Цена на золото вновь бьет рекорд
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Сила музыки
Поставили улетный мюзикл
В горах Айракты прошел праздник шубата
Формирование личности и межкультурный диалог

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]