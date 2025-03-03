«Королеве марафонов» Елене Блиновской вынесли приговор

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Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России по городу Москве, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении блогера Елены Блиновской, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал ведомства

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), а также двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Уголовное преследование по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов) прекращено в связи с истечением сроков давности.

Следствием и судом установлено, что Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн рублей, то есть в особо крупном размере. Затем они легализовали часть указанных денежных средств в размере 716 млн рублей. Кроме того, Блиновская приобрела доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций в целях легализации денежных средств.

Столичными следователями СК России был проведён комплекс следственных и процессуальных действий, допрошены свыше 200 свидетелей, проведено более 20 обысков, в ходе которых изъят значительный объем документации, получено заключение судебной экономической экспертизы. В обеспечительных целях по ходатайству следствия на имущество Блиновской наложен арест на сумму свыше 650 млн рублей.

Приговором Савеловского районного суда города Москвы Блиновской назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей, а также лишения права заниматься предпринимательской деятельностью в течение 4 лет.