Коронавирус: обновленную статистику по ситуации в стационарах представил Минздрав

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 4 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 4 июля лечение от КВИ продолжают получать 1 155 человек (–1 106 и 49 КВИ-), из них в стационарах находятся 147 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 008 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 8 пациентов.