Космический корабль Starship взорвался при наборе высоты

США,Происшествия
102
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Маск заявил, что утечка топлива стала причиной крушения

Фото: из открытых источников

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что утечка топлива стала причиной крушения прототипа космического корабля Starship во время седьмого испытательного запуска, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«По предварительным данным, имела место утечка кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя», - написал он в X.

Маск добавил, что этот инцидент едва ли приведет к переносу следующего тестового запуска.

Программа седьмого полета была значительно расширена по сравнению с предыдущими. SpaceX рассчитывала отправить на околоземную орбиту новое поколение прототипа со значительными улучшениями конструкции корабля. Планировалось также вывести на орбиту 10 симуляторов спутников системы связи Starlink. Однако при наборе высоты произошло «быстрое незапланированное разрушение Starship».

Несмотря на потерю корабля, компании удалось осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. В ходе прошлого запуска сделать это не получилось, тогда ускоритель, спустившись с высоты около 100 км, приводнился в Мексиканском заливе.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн. 

#Илон Маск #крушение #Space X #Starlink #Starship

Популярное

Все
Оперативно, грамотно и честно!
Определены самые популярные у туристов регионы
Учиться с удовольствием
Баланс строгих норм и морали
Батареи дождались тепла
Алматинская школьница стажировалась в космическом агентстве США
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Их породнило печатное слово
Так комфортнее и интереснее жить
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Ключ к душе человека
Казахстан – в числе лидеров студенческих игр
Школьники Астаны получат дипломы по рабочим специальностям
Совсем не розовые пони
Бахыт и его команда
Лучшие инвестиции –  в комфортное детство
Экоотели уже на подходе
Модульное жилье для военнослужащих
Вставай на лед!
В память об Алие
Закон Республики Казахстан
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
На языке текста и рисунка
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Чтобы не потерять себя
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Похищавшую нефтепродукты ОПГ задержали в Кызылорде
Подписан закон по внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек»
Через «социальный кошелек» медики выдают бесплатные лекарства
Дело Шерзата Болата: расследование не окончено
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Триумф на родине Болливуда
Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане
Хранитель вечной любви
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
Цена на золото снова подскочила
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Звезды Голливуда станут поcлами Трампа в «великом и проблем…
Джо Байден попрощался с Америкой
Два человека погибли на трассе Актау - Форт-Шевченко
Мужчина задушил земляка и сжег его тело в Акмолинской облас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]