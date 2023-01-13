Косули рискнули

Очевидцы сфотографировали парочку диких животных возле гаражей, а лису – возле будки автострахования на пограничном пункте пропуска. А в Восточном Казахстане косуля подошла к рыбакам на озере. Она тоже оголодала.

На вопрос, почему дикие животные зачастили в гости к людям, биолог Ирина Морозова отметила:

– Увеличилась высота снежного покрова в лесу, это затрудняет поиск корма.

По данным территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, популяция косуль в СКО насчитывает 10 тыс. особей. В конце необычайно снежной зимы 2021 года были отмечены случаи гибели этих животных от голода.