Кран или пропал

Общество
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Андрей Кратенко

Завод по выпуску подъемных кранов ускоренными темпами строится в Петропавловске на территории СЭЗ Qyzyljar.

фото из архива "КП"

Первую готовую продукцию ожидается получить здесь уже во втором квартале будущего года.

– Предприятие будет производить ростовые и козловые краны. Возможно, получится наладить выпуск и башенных кранов, – сообщил, выступая на инвестиционном форуме Qyzyljar investment forum 2024, генеральный директор ТОО «Казкран» Константин Каргер. – Намечен полный цикл, в том числе резка металла, обработка деталей на станках, изготовление систем управления, испытание, покраска.

Будут созданы инженерно-технический центр, сервисное подразделение для гарантийного обслуживания и монтажных работ, в общем, появится уникальный центр компетенций по проектированию, производству и монтажу современного транспортного оборудования мирового уровня. По завершении проекта рабочие места здесь найдут 300 человек.

Заявляя об этом, Константин Каргер подчеркнул, что петропавловские подъемные краны на 60% будут состоять из комплектующих деталей казахстанского производства. 40% продукции планируется продавать в Казахстане, остальное – отправлять на экспорт.

Напомним, в Международном инвестиционно-строи­тельном форуме Qyzyljar investment forum 2024 приняли участие инвесторы из Китая, России, Италии, Турции и Казахстана. Они отметили удобное расположение специальной экономической зоны – рядом с Транссибом.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмахамбетов сообщил, что за три года в регион пришли 15 новых компаний с иност­ранным участием. В специальной экономической зоне Qyzyljar уже работают и выпускают продукцию четыре крупных предприя­тия, еще 16 приступили к осуществлению проектов с инвестиционным портфелем 632 млн долларов.

#строительство #Петропавловск #завод #подъемные краны #СЭЗ Qyzyljar

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