Такой мартовскую оттепель изобразила художница Наталья Рафикова в редкой технике батик – росписи по атласной ткани. Она одна из 25 женщин-художниц города, объединившихся, чтобы показать многообразие женского творчества, подарить шымкентцам предпраздничное настроение и сполна прочувствовать весеннюю палитру.

Экспозиция «Краски весны», развернувшаяся в Городской универсальной библиотеке имени А. Пушкина, это – яркие краски, сочные тона, жизнеутверж­дающие сюжеты, загадочные женские улыбки и детские лица. Эмоции от созерцания этого великолепия в состоя­нии растопить самый толстый лед и очерствевшую душу.

В экспозиции представлены и 13 полотен художницы Рашиды Мугавеевой. Среди них – триптих «Счастье» о счастливой татарской семье. Широкому кругу любителей изобразительного искусства картина, признанная в феврале лау­реатом в номинации «Фигуративная живопись» Всемирной французской Академии Mondial Art, представлена впервые.

– Работа посвящена безмерной любви и нежности матери, – говорит художница. – Конечно, это и воспоминания о моем детстве, о нашей маме и ее золотых руках. Мне всегда казалось, что мама умеет все: делать мережку, вышивать вручную и на машинке, ткать ковры, вязать на спицах и крючком, шить платья и костюмы, красиво рисовать, готовить и выпекать, делать торты и пирожные, сажать цветы и растить огород, варить варенье, делать соленья и пастилу! Даже сухая палка, мимоходом воткнутая в землю, у мамы расцветает! Она никогда не сидит без дела. Мама всегда может договориться и решить все проблемы.

Своей маме безмерно благодарна за участие в выставке и самая юная участница – 17-летняя Олеся Мирахимова. Это мама в 11 лет привела ее в художественную школу, и с тех пор подросток не расстается с кистями и красками, мечтая стать художницей. Первый шаг уже сделан: Олеся – первокурсница Колледжа искусств и дизайна им. А. Кастеева.

Организаторы отобрали для выставки сразу три ее картины, ничем не уступающие по исполнению и творческой задумке работам профессиональных художников. Они настолько зрелые, что на недавнем конкурсе жюри даже усомнилось, что автор – хрупкая девочка – писала их сама. Олесе пришлось доказывать это, тут же взявшись за кисть.

Начинающая художница признается, что пока не нашла определенного стиля, сосредоточившись на изучении классических приемов и техники живописи.

Впервые в выставке также участвуют художницы Марина Виткова, Анна Уколова и Алина Кипчикбаева.

Последняя, преподаватель художественной школы «Арабески», раньше работала в традиционной технике – гуашью, карандашами, акварелью, а сейчас освоила планшет и рисует стильные Digital-иллюстрации. Такой вид творчества на выставке в Шымкенте представлен впервые.

– С планшетом я максимально свободна, быстрее реализую свои идеи, – рассказывает Алина Кипчикбаева. – Может, кто-то подумает, что это недостаточно ценно, но это тоже все сделано руками. Это не результат работы искусственного интеллекта, когда мы забиваем какой-то запрос и получаем в ответ картинку.

Самая старшая среди участниц выставки – Наталья Ветрова, работающая в непривычной для Шымкента технике послойного выкладывания сухой шерсти на ткань. Под стеклом видна каждая ворсинка, каждый штрих, наполняющие картины воздухом и теплой нежной фактурой. Этим «шерстяная живопись» отличается от сухого валяния, имеющего исконные традиции в казахском народном прикладном искусстве. Под тяжестью стекла проступают слои шерсти, картины получаются живыми и красочными, смотрятся объемно и ярко.

У каждой художницы, добавившей персональные мазки в «Краски весны», – свой уникальный взгляд на окружающий мир. Тем и ценна экспозиция.