Краснокнижные розовые пеликаны прилетели в Костанайскую область, передает Kazpravda.kz со ссылкой на газету «Наш Костанай».

Восемь особей розового пеликана остановились на озере Пожарное в селе Аулиеколь.

Возможно, что стая возвращается из Африканского континента, где провела зимовку. Статные перелетные птицы облюбовали водоем в центре Аулиеколя для отдыха.

Их точка назначения – Наурзумский заповедник, где они будут гнездиться, а как выведут потомство, вновь полетят в теплые широты.

Это одна из редких птиц и природное достояние Казахстана. Розового пеликана легко узнать по нежно-розовому оперению. К старости птицы становятся практически белыми. У них длинная шея и клюв, а огромные крылья в размахе могут превышать три метра.

Крупные птицы сразу же привлекли внимание жителей райцентра. Они практически неподвижно стоят на льду озера в окружении десятков «смеющихся» чаек. Безусловно, им нужно набраться сил, чтобы сделать еще один рывок к родным местам, где их на законодательном уровне охраняют.

Отметим, что в 2021 году Союз охраны птиц избрали в Казахстане Годом розового пеликана.