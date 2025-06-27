Красные машины и каска из металла

Культура
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В музее ДЧС собрано более трех тысяч экспонатов

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Музею областного депар­тамента по чрезвычайным ситуациям почти тридцать лет. За это время его гостями стали 150 тыс. человек, в основном подростков. Чеэсники всегда рады школьникам. Во-первых, они могут лишний раз напомнить детям об основах безопасности, а во-вторых – рассказать яркую в буквальном смысле историю пожарной службы.

Как рассказала пресс-секретарь областного департамента по ЧС Марина Лискова, как только дети слышат о первых пожарных, нес­ших службу в Древнем Риме более двух тысяч лет назад, у них сразу загораются глаза от любопытства.

– Часто ребята спрашивают, почему у наших машин красный цвет, – говорит моя собеседница. – И мы рассказываем о традиции, которой сотни лет. В красный тон окрашивали еще деревянные повозки, на которых доставляли на пожар бочки с водой и инвентарь. Яркий цвет служил сигналом другим извозчикам: «Уступи дорогу!» С приходом эры автомобилей этот порядок сохранился.

Как правило, подростки подол­гу «залипают» возле коллекции автомоделей. Здесь можно, например, увидеть уменьшенную копию знаменитой машины-линейки на 10 пожарных, ставшей киногероем старой советской комедии «Волга-Волга». На таких авто устанавливали баки и вручную закачивали в них насосами воду. Команда рассаживалась на лавках в открытом кузове, бойцы пристегивали себя к поручням, чтобы не свалиться на тряской дороге. Вместо сирены по пути пожарный бил в медный колокол. Именно такой эпизод и снят в довоенной советской комедии.

Здесь же можно увидеть модель еще одной «пожарки» образца ­1930-х годов – АМО Ф-15, получившую трехсекционную лестницу. Такая конструкция стала ответом на новый стиль в городской архитектуре и бурную многоэтажную застройку.

Почетное место в экспозиции отведено копиям автомобилей на базе ЗИЛа. Красные машины в виде автоцистерны и автолестницы хорошо знакомы старшему поколению.

– В ходе экскурсии мы обычно показываем школьникам и современную технику, чтобы они своими глазами могли увидеть разницу, – рассказала пресс-секретарь. – Например, пожарная автоцистерна АЦ-5-40 оснащена насосом с производительностью 40 литров в секунду и напором до 100 метров. Запас воды – пять тысяч литров, запас смеси для пенообразования – триста литров. Можно тушить как водой, так и пеной. Или пожарная автолестница в 55 метров и надстройкой MAGIRUS. Мы разрешаем детям посидеть за рулем мощной техники – это всегда производит вау-эффект.

А еще ребятам предлагают примерить боевку – форму пожарных. В музейной коллекции собрана экипировка разных периодов, в том числе 1960–1980-х годов. Самая зрелищная часть – каски. Можно услышать о касках вековой давнос­ти: тяжелых, литых из толстого металла, о касках из кожи бизона, предназначенных для пожарных бригад Германии в XIX веке.

Есть экземпляр 1960-х годов, отли­тый из черного металла, и ­1970-х – из более легкого и прочного поликарбоната. Самая эффектная модель – современная каска-шлем с двойным забралом и защитной пелериной. Она признана наиболее надежной во всем мире.

Любят здесь показывать школьникам архивную фотографию личного состава пожарной команды 1926 года. Почти столетняя карточка является музейной изюминкой.

В музейной экспозиции – тысячи фотографий по истории пожарного дела. В том числе можно увидеть снимки сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также копии медалей пожарных, награжденных за отвагу. Здесь также собраны материалы о сотрудниках, боровшихся с огнем на «почтовом» Ульбинском металлургическом заводе после взрыва на бериллиевом производстве. Владимир Побрус, Евгений Осипов, Виктор Наумов были отмечены орденами «За личное мужество».

В музее ДЧС ВКО круглый год проводят экскурсии для подростков, в том числе во время летних каникул. Как отметили в департаменте, специалисты всегда стараются дополнить рассказы об истории службы уроками и практическими занятия­ми по правильному поведению на воде, при пожаре, землетрясении.

– В музее есть «дежурный» кинологического расчета – плюшевый пес Мухтар. В конце экскурсии ребята по традиции устраивают с ним фотосессию. Мы надеемся, что и эти снимки, и знания, полученные при знакомстве с экспозицией, послужат школьникам напоминанием о важности соблюдения правил безопасности, – заключила Марина Лискова.

#дети #ДЧС #ВКО #музей #экскурсии #каникулы

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