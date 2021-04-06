Погружение страны в «красную» зону – новость не главная и неотвратимая. Пиковые цифры уже не способны вызвать панику, но и мобилизовать население не способны. Иммунитета к ковиду пока нет, однако коллективная привычка вырабатывается.

Массовая вакцинация не успела стать массовой. И вакцин в нужном количестве пока нет. Да и многие казахстанцы так и не определились: колоть или нет, российской или китайской? Вопросов много, ситуация меняется стремительно.



В Алматы расконсервировали гос­питаль на стадионе «Халық Арена». Спортивную арену зарезервировали для приема больных, но даже в самый пик заболеваемости «запасной аэродром» не использовали. Теперь первые пациенты попали на стадион. Картина неприятная. Еще совсем недавно здесь звенели коньки, проводились международные соревнования по хоккею и шорт-треку, а сегодня – пациенты…



Кстати, о международных соревнованиях. Алматы 9 апреля готовится принять Азиатский квалификационный турнир по борьбе. Спорт продолжается, хотя в ситуации, когда в стране обнаружены все возможные иностранные штаммы коронавируса, логичнее было бы никого в страну не впускать как минимум. А может быть, и не выпускать – без острой необходимости, какой соревнования или отдых на море в условиях выживания всей страны явно не являются.

Год мы живем в условиях пандемии, но только сейчас решили ввес­ти обязательное наличие справки о прохождении туристом ПЦР-тес­тирования. И вот она, волшебная цифра: 9 казахстанцев из почти 5 000 прибывших в страну международными авиарейсами 3 апреля не имели ПЦР-справок. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Ранее эти люди бы отправились на карантин и проходили тестирование уже здесь. Причем за счет нашего бюджета. Дорого, неприятно, опасно.



Год мы говорим друг другу: оставайтесь дома. Но при этом не всегда считаем, что это распространяется на пляжный отдых. Случай с семьей, вынужденной оставить заболевшего сына в Египте, заставляет задуматься: а нужен ли такой релакс?



Напомним, семья из четырех человек отдыхала на море. Тест ПЦР перед вылетом у троих членов семьи оказался отрицательным, а у старшего сына – положительным. Срок безвизового пребывания заканчивался, поэтому семья вернулась домой, а 17-летний сын остался один в ожидании результатов повторного теста. Каким бы взрослым и самостоятельным ни был ребенок, это, конечно, стресс для всей семьи.



Тем временем электронный пас­порт вакцинации от COVID-19 на этой неделе стал доступен в приложении eGov Mobile. Паспорт в цифровых документах отображается только после получения второй дозы вакцины. Как бы ни высказывались простые пользователи против приложений вроде Ashyq, электронный контроль неизбежен, и наличие или отсутствие вакцины может в этом вопросе стать решающим фактором. Для начала для желающих активно перемещаться между странами.



Внутренние перемещения, видимо, можно регулировать только погодой. Она в апреле 2021 года – как на заказ. Плохая. Преграды и препоны, появляющиеся вовсе не из-за карантина, почему-то тоже становятся частью теории заговора. Как, например, дорога на БАО.



Дорогу на Большое Алматинское озеро планируют закрыть на три года. Причина проста – передвигаться по этой дороге небезопасно, нужно строить плотины, чинить промоины и обвалы. На это нужно время. А пока подняться на знаменитое озеро можно только пешком, что, конечно же, автоматически исключает возможность массового скопления.



Сократить количество людей в собственном окружении, кажется, решил и житель Талгара, который заявил в Антикоррупционную службу на собственную жену. Чем, конечно, шокировал казахстанцев. Неизвестно, каков итог обращения и подтвердились ли подозрения бдительного супруга, но, судя по комментариям в социальных сетях, мужчина в обществе остался непонятым. Коррупционные схемы – это одно, а семья – совсем другое.

