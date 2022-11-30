Кредит под 5% смогут взять жители Бурлинского района ЗКО для покупки жилья

Общество

Жители Бурлинского района смогут приобрести новые коттеджи, построенные в городе Аксай.

Местный акимат для поддержки своих жителей выделяет 880 млн тенге. Эти средства помогут казахстанцам приобрести собственное жилье по льготным условиям. Жилищную программу районной администрации поможет реализовать Отбасы банк. Накануне стороны подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает Kazpravda.kz.

"Впервые в нашей практике мы заключаем соглашение именно с районным акиматом. Желая поддержать своих жителей, администрация выделяет средства для доступного кредитования, а Отбасы банк поможет с выдачей доступных займов. Ведь у нас в этом направлении большой опыт. По условиям новой жилищной программы, квадратные метры можно будет приобрести при наличии 10% первоначального взноса. Ставка по кредиту составит 5% годовых", - пояснил заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов.

По этим условиям жители Бурлинского района смогут приобрести новые коттеджи, построенные в городе Аксай. Они готовы к заселению. Это трехкомнатные дома общей площадью 100 квадратных метров. Есть приусадебный участок 6 соток. Коттеджи выполнены в чистовой отделке. В домах уже установлены отопительные котлы, межкомнатные двери, тройные стеклопакеты на окнах, металлические входные двери, подключены люстры, на полу постелен ламинат. Важно, что жилье построено с применением современных методов утепления.

Стоимость 1 квадратного метра такого жилья составляет 220 тысяч тенге. Приобрести его смогут жители Бурлинского района, которые соответствуют следующим требованиям:

- наличие постоянной регистрации в Бурлинском районе ЗКО в течение последнего года непрерывно;

- отсутствие у участника программы и членов его семьи жилья в собственности в течение последних 5 лет;

- стаж официальной работы в выбранной сфере деятельности в Бурлинском районе должен составлять не менее одного года на момент подачи заявления.

Списки участников программы будет формировать местный акимат. О старте приема заявок будет сообщено дополнительно.

По подобной схеме, когда средства для кредитования выделяет местный акимат или предприятие, Отбасы банк помог отметить новоселье уже тысячам казахстанцев. Так жилье по льготным условиям смогли приобрести работники компаний "Каражанбасмунай", ERG, шахтеры и металлурги Карагандинской области. Банк начал работу с ТОО "Казфосфат".

Также, без привлечения госбюджета, Отбасы банк совместно с акиматами регионов запустил молодежные программы в Алматы, Астане, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Жамбылской областях и ЗКО. Планируется запуск в Актюбинской, Северо-Казахстанской и Абайской областях.

Так на местном уровне решается не только вопрос с жильем, но и одновременно формируется корпус высококвалифицированных специалистов, которые будут способствовать развитию региона.

 

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